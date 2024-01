Patrick Mahomes rompe su casco al chocar con rival; el frío provocó el incidente

Catalogado como uno de los partidos más fríos de la historia de la NFL, de hecho el cuarto más frío al momento del kickoff fue el inicio del juego de Kansas contra Maiami, situación que provocó un incidente con el pasador Patrick Mahomes.

El sábado 13 de enero se enfrentaron los Jefes de Kansas City y Delfines de Miami en el estadio punta de flecha del actual campeón de la NFL.

Ahí, ambas escuadras se enfrentaron no solo en el terreno de juego, sino ante las inclemencias del frío, pues durante el partido llegó a marcar una sensación térmica de -32 grados Celsius.

La victoria de Jefes por marcador de 26-7 fue de lo más destacado en el plano deportivo.

PATRICK MAHOMES ROME SU CASCO

Cuando se desarrollaba el tercer cuarto, el pasador de jefes inició una carrera que culminó con un choque con el defensivo de Miami DeShone Elliott, lo que provocó el rompimiento del casco de Patrick Mahones, incidente que sorprendió a los analistas de televisión quienes algunos expresaron que no les había tocado ver algo similar.

Lo curioso es que los referís no pidieron parar el juego para checar a Mahomes, sino lo hicieron para que el pasador de Kansas se cambiará el casco.

Hay que recordar que cada pasador tiene dos cascos, con el que ingresa al terreno de juego y uno de reserva en caso de que falle el radio transmisor que tiene dentro del casco y con el que se comunican con su coordinador ofensivo.

En este caso, el casco de reserva entró al quite y al principio Patrick Mahomes no se acomodaba con él, pero llegó el momento del juego donde ya no tuvo problemas.

NO APLICARON PROTOCOLO DE CONMOCIÓN CEREBRAL

La afición, comentaristas y seguidores del partido por televisión se hicieron la misma pregunta ¿por qué los árbitros no procedieron a aplicar el protocolo de conmoción al pasador de Kansas?

Quizás porque el jugador estelar de Kansas City no sufrió ningún problema que mostrara que estaba afectado por el golpe.