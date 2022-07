Como la realidad cada día muerde más fuerte, a los ciudadanos, obvio, porque los gobernantes viven en otra dimensión gracias a que ganan y (en algunos casos) roban muy bien, por lo que a todos nos corresponde ser cada vez más exigentes en cuanto a su desempeño y si no escuchan, levantar la voz hasta que lo hagan para que luego no anden con que nos quedamos "calladitos". Y es que la diputada plurinominal (tenía que ser) Patricia Armendáriz Guerra, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), publicó un texto llamado Calladitos, con el que pretende "curarse" en salud y quedar bien con ya sabes quién, que, por cierto, es muy superficial, sin datos duros y precisos e imágenes que los sustenten, por tal razón me permito responder, así, de manera superficial, también, a sus argumentos de autoalabanza, para que vea que no nos quedamos callados. La diputada enumera: 1.- (Los) "Excedentes de Pemex ascendieron a 300 mil millones de pesos más, pero los medios pagados: CALLADITOS" .