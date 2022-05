Calidad de vida en las ciudades

Y esta práctica es constante, independientemente deque puede existir por ahí una regulación para que no se corten y desparezcan árboles,pero está muy bien resguardada porque pocas veces se pone en práctica de forma efectiva.

Pero de repente aparece la preocupación de algún político al existir un cuestionamiento sobre este importante tema e inmediatamente la respuesta se da bien fundamentada la defensa del medio ambiente es prioridad, aunque en la realidad sea diferente.

Lo que hace pensar, que estas preocupaciones de mejora del medio ambiente, no están como prioridad en la cartera de los pendientes importantes y eso no es benéfico para ninguna ciudad y municipio.

Y para determinar que no se ha avanzado y al contrario se ha retrocedido, es nada más recurrir a la historia fotográfica de una ciudad y su panorama es totalmente diferente en un periodo de tres años, sino es que en menos.

Porque a veces se le da prioridad a otros conceptos,para dejar a las ciudades al margen del sol, que no hace nada atractivo el ambiente que vive la sociedad por sus altas temperaturas.

Si bastante se conoce cómo está impactando en el bienestar de la sociedad, el cambio climático, sería muy importante que dentro de las propuestas gubernamentales estuviera bien establecido su cuidado.

Porque en Sonora, lo que mas se observa es la deforestación por causas comerciales y de construcción porque afecta a esos propósitos, sin entender que es mejor una ciudad con árboles frutales y de ornato.

Y si en el análisis se observa que la arborización, además de proporcionar el bienestar de la sociedad deforma directa, también contribuye al denominado ciclo del agua,se verá mas interesante el sembrar árboles que talarlos, como hoy se hace.

Porque al escuchar la preocupación de los gobiernos de los estados y de los municipios sobre la situación que está presentando la sequía y buscan resolverla con el bombardeo de nubes, cuando están en el panorama.

Se ve como mas conveniente completar el ciclo del agua con una campaña de cuidado y siembra de árboles en las ciudades y en la comunidad rural para que con ello se logre alcanzar el bienestar social que mucho se comenta.

Y de la misma forma, el establecer como política de uso y manejo del agua, su conservación por parte de la sociedad para lograr una utilización óptima y para que en el futuro no se esté buscando pedirle ala naturaleza que acerque nubes.

Porque la preocupación de la sociedad es el de contar siempre con agua para todas sus necesidades, es importante ver todas las vertientes que pudieran utilizar para que este líquido no falte cuando se requiera.

Y eso solo se logrará con la convocatoria que realicen los tres niveles de gobierno para el cuidado del agua y a partir de ello la sociedad se involucre en el cuidado y utilización adecuada de este recurso no renovable.

Porque no sería muy benéfico el considerar a los municipios de Sonora como zona de desastre porque no tienen agua porque no llovió porque no se cuidó su consumo y conservación.

DEL ESCRITORIO

