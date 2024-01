Cajeme: la nota roja

El año 2024 recién inicia. Los buenos deseos para todos abundan. La panza gorda y la billetera flaca. Los anhelos de un mejor ahora, no cesan. Hay muchas metas por cumplir y muchos desengaños por vivir. Así es la vida, y hay que seguir mirándola de frente pero no por eso debemos olvidar el ayer.

Olvidar el ayer y, quizá, el ahora y el mañana, en que nuestra adorada tierra se tiña de nuevo de rojo. El rojo de la sangre que se riega de la manera más cruel y despiadada en muchas calles, hogares, manos y negocios en Cajeme, impregnado a cientos de familias con su dolor.

Esos asesinatos a sangre fría contra buenos y malos; esas escenas terribles que llenaron nuestra mente durante el año que terminó, y esa desesperación de no encontrar una solución pronta a tanta barbarie. Esto, sin hacer lo que siempre hacemos: culpar a las autoridades. Pensar que solo ellos pueden y deben resolver la violencia, y que solo ellos son los responsables de tanta maldad a nuestro alrededor. En gran parte son las autoridades, obvio, pero les es casi imposible por la grandeza del monstruo sediento del plasma de la vida, y que incluye complicidades de muchísimas personas de todos los ámbitos sociales, que se supone deberían prevenir y/o detener el crimen, pero esa es otra historia, porque hoy, en enero de 2024, les pido voltear hacia el cielo o hacia nuestro interior, hasta darnos cuenta que la mayoría estamos fallando como individuos y por ende como sociedad, porque ¿Qué tipo de padres somos para engendrar o crían esos hijos tan despiadados para ser delincuentes y asesinos? Como medio de comunicación o artista, ¿estoy fomentando la cultura de la muerte con mis contenidos y mis canciones? ¿Para qué hacerlo?, ¿por dinero? Como joven o viejo, ¿es a esto a lo quiero dedicarme?, ¿la vida no vale nada?, ¿Me trataron tan mal, que odio a todo mundo y soy capaz de asesinar por venganza? ¿Sirvo al mal? ¿Vale la pena tener relación con delincuentes, e invitarlos a nuestras reuniones, aunque sean de la familia? ¿Compro robado; me presto para tranzas?, ¿Consumo o fomento el consumo de substancias ilícitas?, ¿Estoy cultivando mi espíritu? ¿Cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo hacer que el amor y la paz reine entre nosotros?

Al final, los únicos culpables somos muchos de nosotros, y sólo nosotros podremos hacer algo para evitar que nuestra tierra se siga regando con sangre. Paz.