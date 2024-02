Buscando talento universitario

En la actualidad, mucho está permanentemente sobre en el ánimo de los gobiernos, la relocalización de empresas y su llegada al país en las mejores condiciones posibles para inversionistas y ciudades.

Y este tema, tiene muchos componentes en los que se debe de trabajar para estar a la altura de las necesidades que se están ya demandando en el mercado laboral, por parte de las empresas, porque, además de la adecuada localización que buscan los inversores, está la necesidad de captación de talento local, según sus necesidades productivas de tiempo presente y futuro.

Y como la sociedad está presentando un veloz cambio en todas sus áreas y, principalmente, en el desarrollo y aplicación de la tecnología, este viene a ser un campo que deberán llenar las universidades mexicanas, considerando que existen en México excelentes universidades, donde egresan bastantes talentos profesionales que muchos de ellos se incorporan al proceso productivo del país.

Y sí, muchos de ellos, no todos, porque no encuentran las oportunidades que les permitan iniciar su desarrollo profesional, para lo que han dedicado parte importante de su existencia.

Que ese sentido existirá bastante por hacer por parte de las universidades en el país, por los retos que hoy se presentan con el crecimiento y desarrollo en los últimos años.

Que hoy, por cierto, además de eso, está la demanda de inversores para la ubicación de empresas en el país y que para ello en su lista de necesidades está uno muy importante que es el talento profesional.

Y ese talento profesional, obviamente, que tiene que estar acorde a las necesidades de esas nuevas empresas que llegan y de los tiempos por venir, que son de alta necesidad tecnológica, donde es real que existen muchas universidades, que están al nivel que corresponde a los tiempos que se viven y a los que están por venir, pero existen otras que están todavía en el pasado.

Porque las empresas que hoy están llegando al país, de inversores extranjeros, así como las empresas nacionales, lo que buscan es el talento que esté preparado en los avances tecnológicos de ahora.

Porque, por ejemplo, las habilidades digitales se están haciendo prioritarias para todas las industrias y es en ese sentido en el que las universidades, se deben de poner de acuerdo con los industriales.

Esa vinculación universidad-empresa, les permitirá diseñar las carreras que corresponden a las necesidades de las diferentes actividades industriales, solucionando de forma certera la demanda de talento.

El reto de ahora en que la Inteligencia Artificial, cada vez hace más presencia en la sociedad, requiere la atención de las universidades para que la educación que se imparte, esté acorde a estos tiempos.

Lo mismo otra tarea a realizar es la educación de calidad en el nivel superior, porque en el mercado laboral existen también profesionistas que no tienen empleos de calidad.

Porque algunos de ellos, a pesar de ser universitarios no alcanzan muchos a rebasar el salario mínimo por sus servicios y eso desincentiva el interés de los jóvenes por llegar al nivel universitario.

La carencia de talento universitario, también puede hacer que los niveles de inversión disminuyan en las ciudades del país, porque es un requerimiento prioritario para las empresas.

Lo viable para atender esta necesidad, que ya está presente y en crecimiento, es que el diseño de los planes y programas de las carreras universitarias lo realicen, iniciativa privada y universidades.

Lo que se veía venir y que requiere para más acción para enfrentar los efectos, es la crisis del agua que ya está afectando, no nada más a la agricultura y la ganadería en el país, sino a muchas ciudades con cantidades importantes de familias y que es un problema reconocido que se lleva y trae en los análisis en foros y comentarios y ya las soluciones apuran...... No es desconocido por la sociedad, que en los tiempos de inicio de un nuevo año, los incrementos de los productos y servicios se van de forma puntual a la alza y hasta hoy la teoría económica no tiene todas las respuestas y siguen...... Aunque se dude en el futuro inmediato, el crecimiento de la parte sur del país, presentará un crecimiento económico muy positivo para esos estados, que hoy estaban en el segundo nivel económico en los indicadores nacionales.