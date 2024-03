Bob Arum y Don King, promotores y leyendas del boxeo en funciones

Las trayectorias de los dos promotores estadounidenses Bob Arum y Don King, han sido prácticamente similares, aunque el segundo ha sido más polémico por los problemas que han surgido al través del tiempo, con algunos de los boxeadores más famosos, entre los cuales algunos mexicanos... Bob Arum, por ejemplo, va a cumplir 91 años el 20 de agosto de 2024 y Don King los cumplió el 8 de diciembre pasado... Ambos son leyendas organizando funciones de boxeo, en los Estados Unidos con los mejores peleadores que han sido grandes figuras y a pesar de su edad, tanto Arum como King, continúan realizando carteleras, en las diferentes divisiones... King, por varios años estuvo trabajando con Julio César Chávez e incluso este demandó a King y Chávez logró separarse del promotor. El caso es que siguen ambos promotores realizando funciones, cuando ya van para un siglo de vida. En la función en la que vio acción Jaime Munguía contra John Ryder en Phoenix, Arizona, después de que terminó la pelea, observé arriba del ring al inconfundible Bob Arum, quien subió a felicitar al joven peleador mexicano quien, como se recuerda, noqueó a Ryder y ahora se menciona que le disputará los cuatro cinturones a Saúl "Canelo" Álvarez... Por cierto, Bob Arum tiene en su establo, a un pugilista que se llama Alan García que tiene marca de 11-0 con 9 nocauts y asegura Arum que el joven invicto en el profesionalismo, pronto será campeón del mundo en la categoría de los pesos ligeros. "Garcia empezó a boxear desde los 7 años de edad, en Kansas y, eventualmente, se convirtió en uno de los mejores adolescentes de USA Boxing. "Tiene todo lo necesario dentro y fuera del ring, para ser una superestrella", explicó Arum, presidente de Top Rank...

King, por su parte, continúa en activo, pero ya no viaja tanto, como lo hacía antes a la Ciudad de México, de donde surgían grandes pugilistas. Además que la edad no se lo permite, pues desde hace algún tiempo que no se sabe nada de él. El confeccionó muchas funciones que encabezaba Mike Tyson, cuando este se encontraba en su apogeo en los años 80 y parte de los 90... Mientras tanto, los Saraperos de Saltillo, con Alfredo Amézaga al frente, continuaron sus entrenamientos, con la mayoría de sus convocados, pues los importados empezarán a reportarse a partir de mañana, sobre todo los lanzadores, pues urge dijo el manager Amézaga, para que todo mundo esté en perfectas condiciones, pues tenemos varios juegos de pretemporada, los cuales darán comienzo el próximo 19 de marzo... "Los juegos de exhibición son de gran importancia, por eso queremos cumplir primero con esos compromisos, porque es importante también platicar con el cuerpo técnico, para que cada uno cumpla con su función a la hora del entrenamiento. Vamos a contar con excelentes peloteros. Esto nos ayudará mucho, la convivencia y el buen entendimiento y, sobre todo, las estrategias, las cuales son fundamentales a la hora de los juegos oficiales", dijo el piloto de los Saraperos, quien espera darle a Saltillo un campeonato, pues el roster luce estupendo... "El trabajo colectivo es fundamental, para que los jugadores estén al 100 y no tengamos problemas de lesiones", añadió Amézaga, quien se mostró muy satisfecho y contento por lo bien que lo han tratado los diretivos de Saraperos. Así que estamos comprometidos con los dueños de Saraperos y con la afición para buscar el tan anhelado campeonato", añadió Alfredo, quien, dicho sea de paso, tuvo una estupenda actuación en invierno con Tomateros de Culiacán... Por lo demás, los Leones de Yucatán se están preparando para ir en busca del banderín de la Liga Mexicana de Beisbol 2024, pues ya cuentan con la mayoría de sus jugadores entrenando, bajo las órdenes del "Chapo" Vizcarra. El obregonense Héctor Velázquez y el cubano Elián Leyva son dos de los lanzadores abridores del equipo. Velázquez ya está listo de su brazo de lanzar, pues le había estado causando problemas, pero, afortunadamente, ya quedó en perfectas condiciones su brazo y por tal razón está listo para ayudar a los Leones a conquistar el cetro. Ha trabajado duro en las prácticas y eso lo tiene muy motivado para cumplir una gran campaña con los yucatecos. Tambén ya está entrenando el pitcher cubano Elián Leyva, quien juega en la Liga Mexicana del Pacífico, en donde ha tenido estupendas actuaciones. Asimismo, Yucatán contrató al cañonero Art Charles y se reportó a las prácticas también el receptor titular Sebastián Valle, originario de la cañera ciudad... I´ll see you later!