Artistas en la política

Como bien se sabe, la política en México es un quehacer cuyo ejercicio suele despertar el interés de quienes menos se pensaría que tendrían disposición para ejercerla en una coyuntura determinada. A menudo suele advertirse en el habla común que la política es para los políticos. Tal expresión resulta contundente en lo que concierne a su significado. Pero quizá sólo tenga vigencia o aplicación en algún remoto lugar del sistema solar o más allá de nuestra galaxia. Porque en México no es cierto, como se anota, que la política resulte un dorado quehacer propio y único para los políticos.

De ser así, a lo mejor por eso la política está como está en un medio como el mexicano. Lo cierto es que esta actividad siempre ha llamado la atención de personajes del medio artístico o de la farándula. A unos (también podría hablarse de damas) porque sinceramente les llama la atención la posibilidad de servir a sus semejantes desde un cargo de elección popular. Y a otros (y también otras) por la posibilidad de lucirse en ambientes y reflectores muy distintos a los suyos propios. Aunque no faltará quien sostenga que la política en un país como el nuestro es puro teatro o actuación por parte de sus protagonistas, por lo que realmente en ese ámbito no se necesitarían profesionales en esas materias.

La última de estas consideraciones es realmente una convicción muy acendrada o extendida entre vastos sectores ciudadanos. Una de las varias explicaciones sobre el abstencionismo electoral, descansa precisamente en el punto de vista que atribuye modalidades cinematográficas o teatrales al quehacer político y a quienes lo hacen posible rutinariamente. La evidencia es que históricamente a alguien se le ocurrió que en el medio artístico podrían existir histriones y damas susceptibles de cautivar al electorado y obtener votos en una elección. El caso es que hasta Eugenio Derbez llegó a pensar en la posibilidad de llegar a ser Presidente de México. Así como lo oye, o como lo leyó, mejor dicho.

El asunto es reciente, aunque parezca broma, como se lee en la información respectiva. Esta fue publicada originalmente en el periódico español "El País", un diario que, por lo visto, tiene muchos lectores en la metrópoli azteca por la frecuencia con que suele abordar temas sobre la realidad nacional. El asunto que tiene que ver con Derbez inició cuando en 2022 un diario mexicano publicó una encuesta sobre favoritos para las elecciones presidenciales y él apareció en cuarto lugar. Como tenía que ser, y dicho por él mismo, llegó a valorar muy seriamente la posibilidad de figurar en los comicios respectivos.

Incluso, las cosas al respecto tocaron el extremo de que Derbez fue contactado para hablar sobre el tema, aunque no reveló quiénes se le acercaron con ese propósito. El actor contó un tanto filosófica o rudamente como llegó a la conclusión de rechazar la oportunidad que se le brindaba. Lo dijo así: "En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito, y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: ´Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir". Sin embargo, reconoció que llegar a la Presidencia tiene un precio muy alto por pagar, por lo que mejor decidió seguir su camino en el entretenimiento.

Y, sin duda, hizo lo correcto. No en balde suele decirse que la inteligencia verdadera radica en saber para lo que alguien sirve en la vida, en lugar de asumir o perderse en vericuetos existenciales que sólo conducen a la frustración o al disfrute pasajero. Es muy posible que cualquier otro en lugar de Derbez habría aceptado inmediatamente la invitación para tomar parte en la contienda presidencial. Aunque también habría que considerar que el cuarto lugar en una encuesta para llegar a la Presidencia no significa realmente mucho. En un trabajo de esa naturaleza los dos primeros lugares son los que importaría resaltar. Ni siquiera el tercero, hablando un tanto fríamente.

Por lo demás, nunca dejará de llamar la atención el abultado número de profesionales de la actuación, entre hombres y mujeres, que en algún momento de su existencia decidieron incursionar en la política, regularmente en el ámbito legislativo y sin llegar a complicarse mucho la existencia pensando eventualmente en "la grande", como le decían antes a la Presidencia de la República. He aquí algunos nombres de artistas que alguna vez hicieron política: Eric del Castillo, Carmen Salinas, Silvia Pinal, Irma Serrano, Héctor Suárez, María Rojo, María Elena Marqués, Julio Alemán, por citar nombres conocidos para el grueso del público.

