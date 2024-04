Arranca el beisbol de Verano; Diablos, por otro cetro

Desde luego, el regreso al beisbol veraniego de los Dorados de Chihuahua y el nuevo ingreso de los Conspiradores de Querétaro, quienes se estrenarán jugando ante los Tigres de QR, cuyo presidente es Fernando Valenzuela Jr.

Todo está listo en la Liga Mexicana de Beisbol para que mañana jueves 11 de abril arranque la temporada 2024 con un solo partido: Diablos Rojos del México visitando a los flamantes actuales campeones Pericos de Puebla, en el Estadio "Hermanos Serdán". Al siguiente día, entrarán en acción el resto de los 18 equipos. Diablos-Pericos, iniciarán a las 12:55 PM, hora local... Así que habrá mucha tela de dónde cortar, al abrirse el fuego en la pelota veraniega, sobre todo dándole seguimiento a los jugadores de los Yaquis y en general a los que más vayan destacando en el inicio de campaña... Desde luego, el regreso al beisbol veraniego de los Dorados de Chihuahua y el nuevo ingreso de los Conspiradores de Querétaro, quienes se estrenarán jugando ante los Tigres de QR, cuyo presidente es Fernando Valenzuela Jr. El caso es que hay expectación por ver si con ese trabuco que armaron los Diablos, Lorenzo Bundy aprovecha para llevarlos al título. Mañana, jueves, si no cambia de opinión el estratega, el pitcher abridor de los escarlatas será nada menos que el ligamayorista Trevor Bauer, quien le lanzó muy bien a los Yanquis de Nueva York, en la reciente visita amistosa que hicieron a la Ciudad de México, perdiendo la miniserie de dos partidos ante los Diablos, aunque fue evidente que las estrellas neoyorquinas no hicieron el viaje... Tan es así, que en estos momentos los Yanquis han tenido un arranque espectacular en las Grandes Ligas, liderando la División Este con 9-2 y en segundo lugar están ubicados los Medias Rojas de Boston, acérrimos adversarios de los Mulos de Manhattan. Hasta el momento, ambos equipos han comenzado bien la temporada, sobre todo los Medias Rojas, quienes en los últimos años han tenido actuaciones para el olvido, pero al parecer las nuevas contrataciones que llevaron a cabo, les han estado funcionando como lo pensaron los directivos...

Se esperan buenos agarrones entre estos dos equipos y, por consiguiente, salen beneficiados también con grandes asistencias, a sus respectivos inmuebles, pues la cercanía entre una y otra ciudad, ha provocado clásicos que la fanaticada de ambos lados, no se pueden perder, pues la distancia son 334 kilómetros. El viaje en autobús de NY a Boston, lo calculan en 3 horas y media... Lógicamente, conduciendo en auto particular, te ahorras menos tiempo... Aquí, en los 70, Navojoa y Cd. Obregón llegaron a convertir, en clásicos sus enfrentamientos, en virtud de que cuando jugaban los Mayos en el TOG, apartaban con tiempo, las butacas de la parte izquierda, completa, donde estaba ubicado el dugout del equipo visitante, para apoyar a sus Mayos y lo mismo ocurría cuando los Yaquis pagaban la visita a Navojoa. Eran, en verdad fiestas de diversión, animación, convivencia, pues jamás se presentaron incidentes, ni en el TOG, ni en el "Ciclón" Echeverría. Todo era felicidad, ganara o perdiera cualquiera de los dos equipos... Tanto los Mayos como los Yaquis, contaban con escuadrones de primera línea. El pitcheo de los Mayos era de lo mejor de la LMP, tanto nacionales como extranjeros. Los Yaquis no se quedaban atrás, tenían en pleno apogeo a los hermanos Vicente y Enrique Romo, así como excelentes bateadores. En ese lapso, Ciudad Obregón fue campeón en 1972-73 y Navojoa en 1978-79, teniendo como punta de lanza a Rickey Henderson, campeón robador de bases. De Navojoa se fue a triunfar a las Mayores, estableciendo una marca de estafas que aún sigue vigente: 4,406, mientras que Lou Brock se quedó con 938, ocupando el segundo escaño de la historia del mejor beisbol del mundo...Enrique Romo, por cierto, fue refuerzo de los Mayos en ese primer banderín. Eran otros tiempos, muy bonitos, especiales, no había celulares, solo transmisión de juegos por la radio, etc. Así que esos tiempos ya no volverán, pero nos tocó vivirlos, disfrutarlos. En fin, así es la vida. Ver lanzar a Vicente y a Enrique, era maravilloso. Eran victorias cantadas. Vicente dejó récords difíciles de igualar, lo mismo que en Enrique. Los dos estuvieron en las Grandes Ligas. Vicente tiró un JUEGO PERFECTO con la franela de los Yaquis en 1971, frente a los Ostioneros de Guaymas y más reciente, Joakim Soria, el 2006, ante Hermosillo. Enrique tuvo dos temporadas consecutivas siendo campeón pitcher: en ambas logró ganar (globalmente) 24 juegos y perder solo 4 partidos, ya que en cada una de esas actuaciones sumó 12-2 y 12-2. De esa clase de pitcheres, difícilmente podrían surgir. Otro grande de esos gloriosos tiempos: Pepe Peña, el famoso "Peluche", lanzó para los Mayos y dejó huella ... I´ll see you later!