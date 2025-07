Aranceles: negociación y corrección

No se ha entendido de qué manera está comprendiendo la sociedad y vecindad de Estados Unidos; aplicar aranceles a México ha sido un propósito continuo

No es nada nuevo el que en un día más aparezca en las redes, como ahora se acostumbra, que el presidente de los Estados Unidos empezó nuevamente a jugar con los porcentajes arancelarios.

Y ahora sí, motivo suficiente para que estos tengan justificación hacia su principal socio comercial, aunque puede manifestar lo que mejor le parezca para su aplicación.

Lo que no termina de entenderse es cómo logra determinar de manera presidencial el aplicar aranceles a su principal exportador y vecino, dejando de lado un acuerdo comercial vigente.

En su primer periodo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump lo reconoció como un positivo acuerdo comercial y lo firmó, avalando de forma directa este compromiso.

Entendiendo que en el derecho internacional un tratado o acuerdo comercial significa, entre los países que lo firman, el instrumento adecuado para realizar su intercambio de mercancías.

Y que en el momento en que existan controversias, serán atendidas por las diferentes mesas o comisiones para su resolución según el tema que corresponda, permitiendo con ello que todo marche sin problemas.

Lo que determina, en el tiempo, que es la mejor manera de realizar intercambio comercial entre países de forma bilateral o trilateral, como sucede con muchos países en el mundo.

Pero hasta hoy no se ha logrado entender de qué manera está entendiendo la sociedad y vecindad de Estados Unidos, porque el aplicar aranceles a México ha sido un propósito continuo.

Independientemente de que buena parte de las exportaciones de México que van al mercado de Estados Unidos son realizadas por empresas estadounidenses y que tienen mucho tiempo en el país.

Entonces se puede entender que es bastante la dependencia de Estados Unidos de México, que no podría tener un suministro igualitario por otro país de materias primas o productos terminados en el corto plazo.

Además, todo lo que se exporta a ese país cumple totalmente con la normatividad que ello indica, porque existe la responsabilidad de cumplir de manera precisa con ello.

Pero, si existe el compromiso de cumplir totalmente con la normatividad y la responsabilidad de cumplimiento de todo lo que se exporta del mercado mexicano hacia ese país, los motivos son otros.

Y esos motivos, como ha sucedido en otras ocasiones, se descartan a los días de haberse anunciado, pero mientras tanto generan incertidumbre en todos los sectores productivos mexicanos.

Entonces se puede entender que la manifestación arancelaria, como ahora del 30%, no es para el sector productivo, sino que viene a ser otra propuesta correctiva de otros conceptos de interés.

DEL ESCRITORIO

Con la llegada de las lluvias a las diferentes regiones del país donde no se realizó la siembra agrícola de siempre, no se está pensando que con esto ya se resolvió el problema al llover un poco más, sino que ya se está trabajando en aplicar estrategias de optimización en el uso y manejo del agua, para evitar la caída de la producción... Es importante considerar en el análisis de los indicadores económicos que, cuando no se presentan como se dijo que serían en el país, la dependencia externa juega un papel muy importante en la vida económica nacional... Por lo pronto, el bitcoin está ahora en su máximo histórico en 116 mil 618 dólares, ahora que ya se reconoce que las criptomonedas son viables en el mundo financiero y que pueden tener vaivenes en su valor de mercado.