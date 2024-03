Ante discordia partidista

Al tenor de su predominio en el esquema político o electoral existente, se pensaría que un partido como Morena no tendría por qué experimentar episodios como el que tiene lugar en Huatabampo, Ayer en este mismo espacio quedaron suscritos algunos comentarios al respecto. Hoy mismo se podrían documentar otros pertinentes añadidos.

En la base de todo este asunto, como también quedó señalado ayer mismo, está la designación de Alberto Vázquez Valencia como candidato a la presidencia municipal de Huatabampo. Un hecho como tal no tendría por qué llevar a ninguna discordia en el ámbito morenista. El problema es que Vázquez Valencia no tiene esta filiación, sino la propia del Partido del Trabajo.

¿Y qué con eso?, se podría preguntar. Morenistas y petistas son camaradas hasta donde es posible entenderlo. ¿O no lo son? Pues parecería que la respuesta es negativa, por lo menos en un lugar como Huatabampo. No estamos inventando nada. Sabe la lectoría que un espacio como este no se ocupa de menesteres inventados.

Por lo demás, en una definición que se explica por sí sola, y vaya de qué manera, Antonio Estrella Gutiérrez, dirigente de Morena en la Tierra de los Generales, dijo que ellos irán solos a las elecciones del 2 de junio venidero. ¿Más vale solo que mal acompañados? Esta es una máxima filosófica existencial de grandes alcances y que obviamente en su sencillez o complejidad marca pautas en extremo contundentes.

Pero ha de quedar claro que Estrella Gutiérrez no la suscribió. Pero ni falta que hizo. Porque sin duda fue tajante su negativa para que el PT acompañe a Morena (o viceversa) en la contienda por la alcaldía huatabampense. Hay datos al respecto que llaman la atención. Por ejemplo, está el que tiene que ver con el hecho de que, en elección anterior por la alcaldía en mención, el PT obtuvo sólo 1,200 votos. Ni para el arranque. Y menos cuando se sabe que Morena ganó esos comicios por cerca de 14 mil sufragios.

Así están las cosas en la Tierra de los Generales con este particular desencuentro entre siglas muy conocidas. Por supuesto que no se trata de nada del otro mundo. Pero sí hay que considerar que el descrito es un diferendo partidista que sin duda debe resultar interesante para la opinión pública. En el ámbito nacional morenistas y petistas se advierten muy cuates. Municipalmente en Huatabampo ya no lo resultan tanto. ¿Así es la política?

Por rumbos geográficamente cercanos a los huatabampenses, en Etchojoa, como en Navojoa, una vez más las autoridades se disponen a tomar medidas de orden en relación con los tripulantes de motociclistas. Y es que, allá también, como bien sabe la opinión pública, existe igualmente un estado de cosas en vía pública que terminó ya por generar alarma entre las autoridades y la población desde hace ya buen tiempo.

Exactamente igual que en Navojoa, para que más que la verdad. Pero en Etchojoa el problema respectivo se ha agudizado de una manera en extremo alarmante. La estadística respectiva (terrible en su descripción y ya no digamos en sus dolorosos efectos vecinales) se explica por sí sola: en menos de un mes han muerto siete personas en virtud de accidentes con cargo a percances de motocicleta.

¿Qué está pasando en Etchojoa en el renglón de que se habla? Siete muertos son muchos. Y aunque no lo fueran. De todas formas, queda en claro que los hechos al respecto se están saliendo de control, por desgracia. Y de qué manera.

Un programa preventivo para salir al paso de esta situación, puso en claro que por lo menos 500 motociclistas etchojoenses fueron advertidos de que ya no se les permitirá desacatar los reglamentos de tránsito. El problema es que lo han venido haciendo hasta ahora. Por principio de cuentas, como primera advertencia, ya se les notificó que no podrán transitar sin casco vehicular. Después, en caso de seguir en las mismas, se les aplicarán sanciones económicas con remisión al corralón de la respectiva motocicleta.

A ver si así. La verdad es que acciones como las descritas no suelen causar mayor beneplácito entre la población. Porque siempre las autoridades salen con lo mismo. En Navojoa dicen estar muy preocupadas por el problema a que se alude. Pero hasta ahora no han hecho nada contundente o definitivo para resolverlo. En Etchojoa ya decidieron copiarles el estilito. A ver hasta cuándo, como dicen que dijo el que dijo...