Ángeles o demonios

En verdad me sorprende y me sorprende bastante; me abruma, me impacta de sobremanera ver cómo el humano puede llegar a ser desde un ente celestial hasta alguien peor que el mismo demonio. El ser humano, igual puede crear sublimes obras de arte, hermosas canciones de alabanza a los dioses del Olimpo; o puede ir de la sencillez a la bondad, del amor a la caridad a destazar a una persona que acaba de profanar. Con la mano en la cintura y al parecer sin remordimiento alguno, puede maltratar a un pequeño o a un anciano y sigue tan campante como si nada y hasta le causa gracia.