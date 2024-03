Alfredo "Fello" Amézaga, en veremos con Tomateros

¿Regresará Alfredo "Fello" Amézaga la próxima temporada a dirigir a los Tomateros de Culiacán?... Por lo que hemos estado comentando, con colegas cercanos a la directiva del segundo equipo con más títulos (13) en la fuerte pelota invernal, después de los Naranjeros, quienes acaban de conseguir el número 17, lo más probable es que el obregonense no repita en el timón del conjunto guinda... Si bien es cierto, que metió a los playoffs a la novena culichi, no los convenció del todo, ya que en la postemporada fueron eliminados por los porteños. Los números globales que tuvo Amézaga comandando a los Tomateros fueron 34 ganados por 32 perdidos y eso como que no les gustó a los altos jerarcas del campeonísimo equipo, estamos incluyendo los cuatro y medio títulos que conquistó en la desaparecida Costa del Pacífico... Y esa media temporada fue porque no se jugó la final, ya que al equipo contrario se le fueron los jugadores extranjeros, razón por la que no hubo monarca, aunque los guindas permanecían con su escuadra completa con el manager Manuel Arroyo, quien fue un orgullo para la gran institución beisbolera, pues le dio cuatro campeonatos... Pero continuando con la situación del "Fello", me platican mis amigos, que la directiva, en su momento, podría dar a conocer el nombre de la persona que podría hacerse cargo de los Tomateros en la justa 2024-2025. Mencionan que es un exjugador que la pasada temporada actuó como coach de bateo y que conoce muy bien a todos los jugadores, además se le estima bastante por lo mucho que rindió en el tiempo que estuvo activo como jugador y se trata de nada menos que de Jorge "Chato" Vázquez, nacido y hecho pelotero en la capital sinaloense...

Vázquez, fue una estrella de los Tomateros, además de que con el madero le dio gran cantidad de victorias a su equipo, gracias al poder en sus muñecas. Además, fue un excañonero que participó con éxito en varias Series del Caribe y brilló con luz propia en los entrenamientos de los Yanquis de Nueva York, en donde le vimos conectar salvajes palos de vuelta entera y que por razones inexplicables nunca le dieron la oportunidad de quedarse en el equipo grande... Jorge, conectó más de 230 palos de vuelta entera en la Liga Mexicana de Beisbol y es uno de los candidatos a dirigir a los Tomateros de Culiacán, según comentarios que han surgido en los últimos días, aunque hay que aclararlo, son rumores, especulaciones, pues nada se ha oficializado todavía, ni tampoco la directiva de Culiacán, ha expresado como un hecho, sino que son versiones, pero hasta ahí. No hay nada en concreto... Sin embargo, el "Chato" Vázquez ha tenido managers estudiosos de este deporte como Benjamín Gil, quien ganó cuatro títulos con los Tomateros y ha mostrado inteligencia y visión sobre el deporte rey, tanto en la LMP como en las Mayores. El año pasado lo hizo dirigiendo a México en el Clásico Mundial, realizando un trabajo de "oro molido", venciendo a los Yanquis de Nueva York para quedarse con el tercer sitio... Esto, por supuesto, le ha caído como anillo al dedo al "Chato" Vázquez, el estar bajo el mando de gente que conoce mucho y sobre todo dirigiría al equipo de sus amores, como son los Tomateros... Pronto se sabrá si el "Fello" Amézaga se queda o se va de Culiacán. Hoy, tiene otro reto, pues es el manager de los Saraperos de Saltillo. Ojalá y le vaya bien al "Fello" en verano, nacido y hecho pelotero en nuestra ciudad... Desde luego, no se descartaría que en alguna ocasión fuera el dirigente de los Yaquis, ¿Por qué no? Fue un pelotero muy querido por la afición de casa. Los aficionados lo recibirían con los brazos abiertos. No se olvida todo lo que contribuyó tanto con el guante como con el madero. Atrapadones de escándalo y, tampoco se nos va de la mente, su debut en el profesionalismo con los Yaquis, al conectar jonrón en su primer turno contra los Mayos de Navojoa y fue campeón bateador. De aquí dio el salto a las Grandes Ligas, en donde destacó con los Marlins de Miami, en donde radica actualmente. O sea, también Alfredo está capacitado para comandar a cualquier equipo. Así que si hace un buen trabajo con los Saraperos, júrelo que podría ser llamado el año entrante. Este conjunto no ha podido levantar vuelo en los últimos años, desde los tiempos en que el "Chino" Ley compró a este equipo. Vamos a ver si con Amézaga, las cosas se componen, cuando menos que sea un contendiente a conseguir la postemporada, pues ya estando en esa instancia (seis equipos), puede pasar cualquier cosa.. I´ll see you later!