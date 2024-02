Alfredo "Fello" Amézaga dirige a Saraperos de Saltillo

Lo comentamos en su momento, que Alfredo "Fello" Amézaga había realizado un estupendo trabajo como manager de los Tomateros de Culiacàn. En primer lugar, porque llevó a los guindas a los playoffs, cosa que no es fácil para un piloto debutante en un circuito tan difícil como es la Liga Mexicana del Pacífico, debido a lo corto del calendario y a dos vueltas. Sin embargo, el "Fello", pese a no contar con un trabuco, como solía armar Juan Manuel Ley (EPD), se las ingenió Alfredo para lograr estupendos ocho puntos en la ronda inicial y eso prácticamente lo tenía clasificado a la postemporada, como así ocurrió... Esta primera labor con un equipo tan significativo como son los Tomateros, el número 2 en títulos, solo atrás de los Naranjeros de Hermosillo, que en la recién terminada campaña invernal consiguieron el número 17, el obregonense logró cumplir muy bien con tal compromiso... El caso es que Alfredo demostró el por qué fue un jugador de Grandes Ligas, en donde logró sostenerse por 9 años, empezando su trayectoria con los Angelinos de Anaheim en 2002, cuando estos vencieron en la Serie Mundial a los Gigantes de San Francisco, y el "Fello" y su amigo Benjamín Gil, obtuvieron el famoso anillo del Clásico de Otoño... Ahora, tiene otro reto más, el oriundo de Ciudad Obregón, pues va a dirigir a los Saraperos de Saltillo, equipo que perteneció por algunos años a Juan Manuel Ley López, pero que no tuvo el éxito que pretendía y lo mejor que hizo fue venderlo, para dedicarse únicamente a sus Tomateros... El caso es que Amézaga ya está en Saltillo, dirigiendo los entrenamientos de su nuevo equipo en la Liga Mexicana de Beisbol, en donde se encontrará con Sergio Omar Gastélum, otro canterano que llevó a los Pericos de Puebla al título en la campaña anterior y también al tijuanense Benjamín Gil, manager de los Charros de Jalisco.... Los Saraperos están armando un buen equipo, de cara a la venidera contienda veraniega. Acaban de contratar al receptor boricua Juan Centeno, un cátcher con buena defensiva, excelente brazo y experiencia de siete campañas en las Mayores. Jugó para los Mets, Cerveceros, Mellizos de Minnesota, Astros con quienes fue campeón de la Serie Mundial 2017, Rangers y Medias Rojas de Boston... Por lo que respecta a Alfredo Amézaga, éste tiene un gran historial como jugador de los Yaquis e incluso una Serie del Caribe en 2011, primero del tricampeonato del equipo de casa, un campeonato de bateo, una atrapada en las paradas cortas que le dio la vuelta al mundo... En la Liga Mexicana de Beisbol tiene un campeonato con los Tigres de Cancún en 2015; además, fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie del Rey, en fin, una trayectoria muy amplia, muy importante para desempeñarse en cualquier posición, lo que ahora le ayudará mucho para actuar como manager y por lo pronto, ha tenido un buen desempeño con los Tomateros y seguramente lo tendrá también con los Saraperos de Saltillo, aunque estará en el "Grupo de la Muerte": Tijuana, Monterrey, Saltillo, Monclova, Los Dos Laredos y Unión Laguna, entre otros... Así las cosas, los Acereros contarán con un buen equipo, mejor que el año pasado. Los extranjeros que contrataron, en la pasada temporada, según el gerente deportivo, no rindieron lo que se esperaba de ellos y fueron despedidos e incluso Chris Carter, el jonronero que dos años atrás había bateado como desesperado, fue al primero que despacharon a los Estados Unidos, después de jugar solo nueve partidos y batear para .129.... Empero, la directiva de los Pericos de Puebla, casi a media temporada, habló con Carter y le ofreció trabajo. No la pensó dos veces el cañonero estadounidense. Se reportó de inmediato con los verdes y vaya que en su primer turno conectó jonrón para darle el triunfo a los Pericos. En pocas palabras, Carter fue el hombre clave para que Puebla conquistara el banderín, ya que disparó en ese corto lapso 26 cuadrangulares y remolcó más de 50 anotaciones y ofensivamente bateó para .308... Carter es un toletero de un poder descomunal, pero el problema de él, es que se poncha demasiado, sobre todo cuando se mete en mala racha. Pero cuando anda ofensivamente bien, como lo hizo con los Pericos, nadie lo para, pues se echó al público al bolsillo. Ignoramos si los poblanos lo repetirán para la campaña 2024... Hace unos cuatro años, más o menos, pues no recuerdo la fecha con precisión, Chris Carter fue seleccionado en el draft por René Arturo Rodríguez, pues el jugador había tenido un temporadón con los Acereros en la LMB. Se pensaba que René podría traerlo, pero se dio cuenta que abanicaba mucho la brisa y mejor optó por no firmarlo y al parecer, tenía razón... I´ll see you later!