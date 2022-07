¿Aires de libertad?

Es increíble que los políticos que tiene la autoridad para gobernar, no sean ni políticos, ni tengan la autoridad para poder gobernar. Así las cosas en este México y Sonora surrealistas .

¿O cómo te explicas que la carretera Federal 15 en Sonora tenga años tomada por modernos "insurgentes" que, no conformes con haber ocupado las casetas de peaje por mucho tiempo, ahora tengan al menos dos puntos de cobro ilegales en Loma de Guamúchil, en Cajeme, y en Vícam, Municipio de Guaymas, que ni con el poder de la política o la ley de la autoridad, los que gobiernan puedan evitarlo?

La verdad no creo que sean cómplices, más bien, siento que somos víctimas de la anarquía que la falta de estrategias de gobierno provocan.

El caso es que, como siempre, el mal ejemplo cunde, y, ahora sucede que hay un nuevo grupo de personas en Las Guásimas (de Bélem), también Municipio de Guaymas, que han estado afectando a los automovilistas que por ahí pasan. Mismos que el día de ayer en la tarde arrojaron fuertemente una piedra contra el carro de un familiar que pasaba por ahí, rompiendo el cristal trasero lateral de la camioneta, en donde venía sentado en su silla un menor de tres años de edad, que, gracias al polarizado del cristal la piedra perdió fuerza, si no seguro lo hubiera matado, pero esto no evitó que las astillas del vidrio cayeran en su cara y en un ojo. El niño asustado y con dolor pasaba sus manitas por su cara desesperado. Comenzó a llorar y su mamá enseguida lo tomó, mientras que su papá aceleró para alejarse cuanto antes del lugar. Se cree que hacen esto para que te detengas y robarte. No sé si haya reportes de esto. Pero se dice.

Sus papás de inmediato se dirigieron al oculista quién atendió al niño. El niño trae enorme parche en su ojo y están en proceso de revisiones para ver posibles daños.

Del caso se informó en las redes sociales para alertar a la población, pero, sobre todo para exigir a las autoridades una solución inmediata a esta situación. Esperemos que así sea. Mientras, se presentará una denuncia formal, aunque la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, se avocó a atender el caso.

En cuanto a los ciudadanos, estas situaciones graves que se han venido presentando en el país por todos los puntos cardinales, nos hicieron, otra vez, gritar para exigir libertad y seguridad de tránsito en la República Mexicana.

