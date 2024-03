Abstencionismo, enemigo a vencer

Están tomando fuerza las campañas políticas que a nivel federal comenzaron el primero de marzo para presidente de la república, diputados y senadores, mientras que en el ámbito local arrancan el 20 de abril y es para alcaldías y diputados locales.

Parara tal efecto se formaron alianzas entre rojos, azules y amarillos por un lado y por el otro morados verdes y petistas, mientras que los anaranjados van solos.

Sabemos de sobra los candidatos de las opciones que se mencionan, mientras que cada quien hace propuestas (que a decir verdad son pocas), algunas hasta iguales sólo con leves modificaciones como lo es el derecho a la pensión universal; y son más las descalificaciones entre unos y otros de lo que hicieron en el tiempo que les tocó gobernar.

Sin embargo, se tiene un problema muy serio contra el que hay que luchar y es la apatía y abstencionismo de la población en general que ve en ir a votar algo engorroso, lo mismo sucede con las personas insaculadas, es decir sorteados para ser funcionarios de casilla según ha dado a conocer el INE.

El sufragar es un acto cívico y no se debe dejar a unos cuantos. no es posible que del padrón electoral menos del cincuenta por ciento asista a las urnas y las personas funcionarias de casilla no acaten el llamado que se les hace.

El votar es también un ejercicio democrático para decidir quién nos representará en los próximos tres o seis años, la única manera de hacer valer nuestro derecho y a la vez obligación.

Quien emite su sufragio debe y tiene que exigir que se cumpla lo ofrecido en campaña ya sea si ganó el candidato de su preferencia o el contrario.

No se debe dejar a unos cuantos la decisión de quien nos va a gobernar en lo federal y lo local, quien no emite su voto es como estar de acuerdo con el candidato ganador y perder el derecho a inconformarse si no cubre las expectativas.

Se debe valorar en gran medida la oportunidad que tenemos en México de emitir nuestra decisión y de hacerla valer en paz, ya quisieran muchos países en distintas partes del orbe tener una oportunidad como la nuestra y que no valoramos como debe ser.

Se debe inculcar en la juventud el derecho y obligación de emitir el voto, y lo más importante que sea razonado y llevar al poder a quien tiene más viable la plataforma para el desarrollo y prosperidad que nos merecemos todos los mexicanos. Por hoy es todo hasta la próxima.

