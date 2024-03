¡A todos nos conviene!

Es una realidad que siempre los habitantes de una comunidad están en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, y ello lo perfilan en el día a día, para que siempre tengan un mejor vivir.

Y hoy esta búsqueda puede dirigirse a cada uno de los candidatos que buscan un puesto de elección popular, que significa que cada uno de ellos se convertirá en gestor de sus necesidades, que supuestamente esa es la real función de un representante popular y de un funcionario público, que muchas de las veces, todo son, menos eso que se dice que serán en el futuro inmediato.

Y puede ser que mucho de ello se haya perdido por la falta de interés de la ciudadanía, para que cada representante popular o funcionario público corresponda de forma puntual con ese cometido, que, en la práctica que realizan ellos en el transcurso del tiempo, se logra observar que en todo están menos en lo que realmente quiere su sociedad, porque sólo basta ver el entorno para saberlo, porque, en la duración de un ejercicio de la función pública, ya sea de un representante popular o de un funcionario, tendrán que pasar algunos años para lograr cambios o ratificación como hoy en día.

Todavía no se da de forma plena ninguna de las dos acciones, porque siguen existiendo formas que han permitido que todavía no se llegue a ellas, porque hasta hoy son los partidos los que tienen la decisión de proponer a candidatos que no son lo que la sociedad quisiera, pero la búsqueda del poder completo los mueve.

Aunque, si ha ocupado otro puesto anterior, no se haya caracterizado en realizar lo que la sociedad demanda, porque su principal actividad haya sido la búsqueda permanente de otra posición pública, y la aspiración de la sociedad es que el representante popular o funcionario público, realmente logre ser un ciudadano que va a trabajar para que esta sociedad que lo eligió viva mejor.

Que también, busque las respuestas que demandan las actividades económicas que le dan vida a la sociedad que dice representar y que de manera conjunta se busquen las soluciones de forma conjunta; que observen qué es lo que los ciudadanos siempre han buscado para que su futuro cambie y se sumen a los objetivos de desarrollo económico y social, siempre buscados y poco encontrados.

Y que, para lograrlo, no hacen falta discursos empapados de mucha retórica que al final no dicen nada sustancioso para lo que quiere la sociedad, sino precisos y reales los compromisos, porque la sociedad está muy clara en lo que necesita y los planteamientos deben de corresponder a lo que ella requiere, porque si es más allá, entenderá que lo que se dice no se llevará a cabo.

Y esto es por la tónica que siempre han presentado, la búsqueda de los puestos de elección popular y públicos, donde se subestima que es lo que quiere la sociedad; y piensan que el denostar a los contrincantes, sea lo que la sociedad quiere, y con eso pueden lograr alcanzar la posición que quieren y que puede ser que ahí se queden un tiempito.

Lo que la sociedad busca es tener representantes populares reales y no gambusinos de votos y después no verlos jamás, y esto debe de cambiar, porque ¡A TODOS NOS CONVIENE!

DEL ESCRITORIO

Temas importantes en los procesos electorales de ahora, deben de ser la producción de alimentos y el agua, que para llegar a ellos habrá que contemplar a los productores de México como prioridad, no nada más a los productores del exterior... Aunque es necesario el movimiento de tasa de interés, es importante ver lo que indiquen los cambios del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos; no hay que olvidar ese pequeño detalle... Ahora, en la llegada de nuevas empresas extranjeras al país, al parecer, algunas bodegas que se ofertan están tomando la característica de no ofertarla con aire y luz, para que sea pendiente del rentador que puede ser no buena alternativa hacerlo así.