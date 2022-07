EL BIENESTAR SOCIAL, SIEMPRE PENDIENTE

No se le ha encontrado la forma de poder hacerlo máscompleto en todos sus habitantes.

Porque el determinar que se ha logrado el bienestarsocial de un estado o municipio en el país, significaque ya tienen todos los satisfactores económicos y sociales y eso conlleva que se está yendo por el caminocorrecto.

Pero en un país como México, el federalismo, que es labase de su integración política y territorial, esdifícil que cada estado o municipiologre su avance total en su bienestar social, porque no existe una igualdad en su avance económico y social uniforme.

Porque se puede decir, pero como no puede sucedereso si cuenta con todos los recursos naturales y económicos para hacerlo, y porque no se ha hecho comose dijo que sucedería en el ejercicio del gobierno.

Porque también se puede argumentar de que existetoda la legislación y reglamentación necesaria paralograr que la sociedad avance en la búsqueda de subienestar, porque así lo requiere y es una prioridadfundamental.

Pero uno de los motivos principales puede ser, quetodavía tenga mayor presencia la política sobre la economía, y no logre llegar a la atención de las prioridades que permitirían alcanzar el bienestar social. Lo que hace de alguna manera que el país, con sus estados y municipios todavía se encuentren inmersosen el subdesarrollo y se encuentren a una lejana distancia para llegar a completar una mejor sociedad, como debe deser el objetivo general.

Hoy en día se pudiera decir, que el propósito generalizado es lograr la permanencia en muchas actividadeseconómicas y sociales para sobrellevar lo que hoy sepresenta producto de crisis económicas antiguas, pandemia muy presente y suministros a la alza.

Lo que hace que quede pendiente por un tiempola búsqueda del bienestar social pleno, porque lo quese tiene que hacer en lo inmediato es sobrevivir a lo que hoy ocurre en el exterior yque le llega directo alinterior.

Porque al analizar los indicadores económicos comola inflación, su movimiento casi es propiedad de la economía global y que antes era de mayor pertenenciade las economías nacionales, antes de abrirse al mundo,y lo que ellas hagan le llega a la mayoría.

Aunque como todavía la política hace presencia de lostiempos de antes, este indicador y su manejo se lo adjudican a las autoridades presentes, como si a la economía mexicana no le hubieran dado la llave de entrada al mundo global.

Pero también es un elemento de atenderse y que lleva a comprender que el bienestar social, que algunos pensarían que es un asunto de gobierno cuandono es así,es una necesidad donde se englobaa toda la sociedad.

Y claramente lo tienen que traer en su propuesta degobierno todos los interesados en convertirse enfuncionarios públicos, y que con su sinergia con la sociedad tienen que aplicarse en la búsqueda y encontrarlo.

Que puede presentar divergencias entre algunos servidores públicos, por no entenderlo o por su formatambién de no entenderlo,considerando que cadaquien tiene su librito y eso hace la diferencia.

Pero sí contar con un manual de cómo lograr el bienestar social para entender qué hacer, sólo es cuestión de ver a los sectores productivos y sus necesidades,a las poblaciones urbanas, a la universitaria, a suscomunidades rurales y ahí está.

El hacer avanzar a la actividad productiva y a su sociedad para alcanzar la satisfacción de sus necesidadesplenas, eso es tener bienestar social y de ahí enadelante continuar avanzando, eso es y es lo que hoy se necesita.

DEL ESCRITORIO

Además de lo complicado que se observa el panoramaeconómico mundial, todavía habría que agregarle que lo que se pensaba que ya estaba rebasado y que es elCovid-19,todavía está presente en muchas economíasmundiales,aunque se dice que no es tan letal como cuando llegó, continúa haciendo crisis enmuchas actividades,agregándose a todo los dejadocon su llegada y queaún no se logra superar. Al parecer en todos los mercados financieros delmundo la palabra recesión es el tema por comentar,pero ven que no existe todavía una respuesta efectivapara detener esta crisis económica que se avecina para algunas economías,como lo indican algunos analistas e inversores internacionalespara la economía delos Estados Unidos. Con la inauguración de la plantade Nestlé en Veracruz, México se convierte en el principal productor de café de esta compañía en el mundo que invertirá 50% más que en sexenios anteriores.