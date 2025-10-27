VIDEOS | Así se estremecieron los edificios en Turquía tras sismo de magnitud 6.1

Alrededor de las cero horas, nuevamente un potente terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter sacudió Turquía, con saldo de varios edificios derrumbados y, preliminarmente, sin víctimas mortales, informó el Servicio Sismológico Turco (AFAD).

De acuerdo con información, el sismo se registró a las 22:48 horas, tiempo de Estambul, y tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, de la provincia de Balikesir, a una profundidad de seis kilómetros.

Las ciudades en donde se sintió el movimiento telúrico fueron Estambul, Manisa, Usak, Bursa y la costera Esmirna.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, envió sus pensamientos a los afectados por el temblor: "Nuestras unidades, especialmente la AFAD, están realizando minuciosas investigaciones de campo".

En tanto, Ali Yerlikaya, ministro del Interior, informó que en el epicentro se registró la caída de tres edificios, fachadas dañadas y carros dañados, pero no se han reportado víctimas mortales ni heridos.

Por tu parte, el ministro de Salu del país, Kemal Memisoglu, indicó en redes sociales: "Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos".

@fanpage.it Il terremoto di magnitudo 6.1 scuote la Turchia. La gente spaventata, in strada le macerie. Le immagini ? suono originale - Fanpage.it

No es la primera ocasión que la ciudad de Sidigri, de 32 mil habitantes, ha sido epicentro de un sismo, pues el 10 de agosto de 2025 un terremoto de la misma magnitud que este dañó 16 edificios y provocó la muerte de una persona.

Además, el 28 de septiembre, otro terremoto de 5.4 grados se registró en Simav, una región situada en una falla geológica, en la provincia de Kütahya, pero sin causar en este caso daños de consideración.