  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEOS | Así se estremecieron los edificios en Turquía tras sismo de magnitud 6.1

El movimiento telúrico echó por tierra varias edificaciones; el epicentro se registró en la ciudad de Sindirgi. Equipos de rescate están en el lugar

Oct. 27, 2025
VIDEOS | Así se estremecieron los edificios en Turquía tras sismo de magnitud 6.1

Alrededor de las cero horas, nuevamente un potente terremoto de 6.1 grados en la escala de Richter sacudió Turquía, con saldo de varios edificios derrumbados y, preliminarmente, sin víctimas mortales, informó el Servicio Sismológico Turco (AFAD).

De acuerdo con información, el sismo se registró a las 22:48 horas, tiempo de Estambul, y tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, de la provincia de Balikesir, a una profundidad de seis kilómetros.

Las ciudades en donde se sintió el movimiento telúrico fueron Estambul, Manisa, Usak, Bursa y la costera Esmirna.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, envió sus pensamientos a los afectados por el temblor: "Nuestras unidades, especialmente la AFAD, están realizando minuciosas investigaciones de campo".

En tanto, Ali Yerlikaya, ministro del Interior, informó que en el epicentro se registró la caída de tres edificios, fachadas dañadas y carros dañados, pero no se han reportado víctimas mortales ni heridos.

Por tu parte, el ministro de Salu del país, Kemal Memisoglu, indicó en redes sociales: "Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos".

No es la primera ocasión que la ciudad de Sidigri, de 32 mil habitantes, ha sido epicentro de un sismo, pues el 10 de agosto de 2025 un terremoto de la misma magnitud que este dañó 16 edificios y provocó la muerte de una persona.

Además, el 28 de septiembre, otro terremoto de 5.4 grados se registró en Simav, una región situada en una falla geológica, en la provincia de Kütahya, pero sin causar en este caso daños de consideración.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
La victoria de Javier Milei y cómo el apoyo de Trump ha dado un nuevo giro político en Argentina
Internacional / Mundo

La victoria de Javier Milei y cómo el apoyo de Trump ha dado un nuevo giro político en Argentina

Octubre 27, 2025

El presidente argentino celebró el resultado como "un punto de inflexión" en su proyecto político, siendo la fuerza más votada el pasado domingo

Cometa 3I/ATLAS: Así opera el protocolo de defensa planetaria de la NASA
Internacional / Mundo

Cometa 3I/ATLAS: Así opera el protocolo de defensa planetaria de la NASA

Octubre 26, 2025

El comportamiento que ha tenido la trayectoria de la roca estelar ha prendido las alarmas en la comunidad científica; espera en breve su presencia

Trump impone aumento del 10% a los aranceles contra Canadá tras spot televisivo
Internacional / Mundo

Trump impone aumento del 10% a los aranceles contra Canadá tras spot televisivo

Octubre 25, 2025

El presidente estadounidense acusa a Canadá de intentar influir en la Corte Suprema mediante una campaña televisiva