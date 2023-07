VIDEO | Clausuran montaña rusa por daño en su estructura

La montaña rusa más alta de Norte América cerró el acceso al público luego de que presentara un desperfecto en su estructura.

Mientras varios asistentes al parque de diversiones Carowinds disfrutaban de la atracción principal, la montaña rusa "Fury 325", se dio a conocer mediante un video en redes sociales que uno de sus pilares presentara una enorme grieta que ponía en riesgo a los asistentes.

Carowinds está ubicado sobre la carretera interestatal que conecta a Carolina del Norte y Carolina del Sur, en Estados Unidos y según su portal web la "Fury 325" es la más grande atracción de este tipo en Estados Unidos ha sido señalada como la mejor a nivel mundial según la revista Amusement Today.

La usuaria de Facebook identificada como Tiffany Collins Newton, fue quien dio a conocer el hecho del mal estado en el que se encontraba la estructura de la montaña rusa con la publicación de varias fotografías, en donde se observa como el daño va iniciando.

"Sobre la Fury... No he ido al parque desde el sábado, pero siempre tomo fotos desde el estacionamiento y viendo hacia el cielo. Decidí revisarlas y verificar si la grieta era visible desde la semana pasada... Bueno, pues lo era", comentó Collins en su publicación.

Por su parte Jeremy Wagner, otro usuario de Facebok, publicó otras fotografías de la estructura dañada, y hasta un video en donde se aprecia el momento que pasa el carrito y el pilar se separa de manera aterradora, dejando ver el severo daño que presentaba la atracción.

"¡Espero que cierren la atracción después de que reporté este video al servicio para visitantes! ¡Se mueve entre 2 y 4 pies (de 60 a 90 centímetros)! ¡Aún operaba cuando nos fuimos!", fue lo que comentó Wagner en su plublicación, sin embargo más tarde di a conocer que las autoridades suspendieron la montaña rusa para iniciar con las indagaciones.

Courtney McGarry Weber, vocera del parque de diversiones, detalló que montaña rusa se mantendrá suspendida mientras se realizan reparaciones.

Massive crack on Fury 325 at #Carowinds. I emailed the park and they told me, "The park´s maintenance team is conducting a thorough inspection and the ride will remain closed until repairs have been completed." Credit Jeremy Wagner pic.twitter.com/YrP0zhm3kJ