  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
Internacional / Mundo

VIDEO | Así se ve el corazón del potente huracán "Melissa", categoría 5, en su máxima potencia

Las imágenes muestran el impresionante interior del sistema tropical, con una vista clara de la pared del ojo de la tormenta de alta intensidad

Oct. 28, 2025
El huracán "Melissa", catalogado como categoría 5, dejó al mundo impactado luego de que se difundiera un video captado por los "Cazadores de Huracanes" de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quienes lograron ingresar al ojo de la tormenta para recopilar datos vitales sobre su estructura e intensidad.

VIDEO DESDE EL CENTRO DE "MELISSA"

Las imágenes muestran el impresionante interior del sistema tropical, con una vista clara de la pared del ojo y el fenómeno conocido como "efecto estadio", una formación visual que ocurre solo en huracanes de gran potencia.

El Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, con base en Mississippi, fue el encargado de la misión de vuelo directo hacia el centro de Melissa.

Su trabajo es fundamental para el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), ya que permite obtener mediciones precisas de presión, temperatura, humedad y velocidad de los vientos, que actualmente alcanzan los 280 kilómetros por hora.

Durante el vuelo, las tripulaciones reportaron que quedaron momentáneamente atrapadas dentro del ojo del huracán debido a la intensidad de los vientos, que superaron la capacidad de escape de la aeronave.

"MELISSA" SE DIRIGE A JAMAICA Y SERÁ CATASTRÓFICO

"Melissa" se aproxima a Jamaica, donde se espera que toque tierra entre la noche del lunes y la madrugada del martes, generando una emergencia sin precedentes.

El primer ministro Andrew Holness ordenó evacuaciones obligatorias en el sur de la isla, incluyendo zonas como Port Royal, advirtiendo que "no existe infraestructura en la región capaz de resistir una categoría cinco".

Se prevé una marejada ciclónica de hasta 4 metros y lluvias que podrían alcanzar los 91 centímetros, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Hasta el momento, la tormenta ha dejado siete víctimas mortales en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana.

Cuba ha comenzado la evacuación de más de 600 mil personas ante la inminente llegada del ciclón, mientras que las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos permanecen bajo alerta de huracán.

Con su fuerza devastadora y su dimensión imponente, "Melissa" se ha convertido no solo en la tormenta más peligrosa en 174 años de registros para Jamaica, sino también en un recordatorio del poder incontenible de la naturaleza y de la importancia de la ciencia detrás de cada vuelo que arriesga todo por entenderla.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


