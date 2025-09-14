Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, tenía una relación con una persona trans

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista y político conservador Charlie Kirk de un disparo en el cuello, sostenía una relación sentimental con una persona transgénero.

La información fue confirmada este domingo 14 de septiembre por Spencer Cox, gobernador del estado de Utah, donde el crimen ocurrió cuando Kirk se encontraba en un acto público una universidad.

El mandatario explicó que Tyler Robinson compartía casa con su pareja, quien está en proceso de transición; sin embargo, aclaró que no existen pruebas que la relacionen con el crimen o que estuviera involucrada.

"El compañero de vivienda era una pareja romántica, un hombre en transición a mujer (...) ha sido muy cooperativo", refirió Spencer Cox.

Como se recordará, Charlie Kirk, quien se caracterizó por sus comentarios sobre la ideología de género, así como por su postura a favor del uso de armas para defensa personal, fue asesinado de un disparo en el cuello.

El allegado al presidente Donald Trump se encontraba en un evento público, debajo de una carpa, en el patio central de la Universidad del Valle de Utah, el cual era transmitido en vivo.

Tras su muerte, el mandatario norteamericano ordenó el ondeo de las banderas estadounidenses a media asta, tanto en edificios públicos, como de las fuerzas armadas.

Dos días después del crimen que sacudió a Estados Unidos, Tyler Robinson fue entregado a las autoridades por su padre.

El asesinato ha generado reacciones polarizadas, en especial entre conservadores, que relacionan el asesinato con la "izquierda radical".

Por otra parte, Donald Trump y otros han criticado lo que llaman "transgéneromanía", y otros han sido más radicales, como la activista de derecha Laura Loomer, quien pide que el movimiento trans sea calificado como "terrorista".

La relación de Tyler Robinson con una persona trans ha levantado el debate sobre sus derechos en Estados Unidos.