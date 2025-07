Trump impone aranceles del 30% a México y la Unión Europea; entrará en vigor el próximo 1 de agosto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 12 de julio la imposición de nuevos aranceles del 30% sobre productos provenientes de México y la Unión Europea (UE), medida que entrará en vigor el próximo 1 de agosto.

TRUMP DECLARA QUE MÉXICO NO HA HECHO LO SUFICIENTE POR DETENER EL NARCOTRÁFICO

A través de dos cartas publicadas en su plataforma Truth Social, el mandatario justificó esta decisión con base en lo que calificó como una “crisis del fentanilo”, señalando a México por su presunto fracaso en detener a los cárteles de la droga.

“México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO lo que ha hecho no es suficiente. Aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico”, escribió Trump.

Además, advirtió que cualquier producto que intente evadir los nuevos aranceles podría estar sujeto a gravámenes aún mayores, y señaló que las empresas mexicanas que decidan trasladar su producción a territorio estadounidense quedarán exentas del impuesto.

SE RESPETARÁN PRODUCTOS DEL T-MEC

La medida representa un aumento respecto al arancel del 25% previamente aplicado y ha generado preocupación en sectores industriales y comerciales, aunque los productos protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permanecerán exentos.

En el caso de la Unión Europea, el nuevo arancel también marca un alza frente al 20% anunciado en abril. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la decisión como perjudicial para las cadenas de suministro transatlánticas.

“Estamos dispuestos a continuar trabajando hacia un acuerdo antes del 1 de agosto, pero tomaremos medidas necesarias para defender los intereses de la UE, incluidas contramedidas proporcionales”, advirtió.

Por su parte, México respondió con firmeza. En un comunicado conjunto, las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores señalaron que el anuncio se dio durante una negociación en Washington el pasado viernes.

“Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo”, afirmaron.

La administración Trump también notificó a Canadá sobre un nuevo arancel del 35% a sus productos, en el marco de una ofensiva comercial que abarca a más de 20 países. El panorama apunta hacia una posible escalada de tensiones comerciales internacionales a pocas semanas de que entre en vigor esta nueva política arancelaria.