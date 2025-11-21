  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Tiroteo en encendido del árbol navideño en Carolina del Norte, deja cuatro heridos

De acuerdo con las autoridades, todas las víctimas fueron trasladadas a un hospital; tres de ellas se encuentran en estado crítico

Nov. 21, 2025
Tiroteo en encendido del árbol navideño en Carolina del Norte, deja cuatro heridos

Un tiroteo registrado la noche de este jueves durante la ceremonia anual de encendido del árbol navideño en Concord, Carolina del Norte, dejó cuatro personas heridas, según informó el gobierno local.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 p. m., hora local, mientras cientos de asistentes participaban en el evento festivo.

De acuerdo con las autoridades, todas las víctimas fueron trasladadas a un hospital; tres de ellas se encuentran en estado crítico y una más está estable.

REVISAN IMÁGENES PARA IDENTIFICAR A AGRESORES

Elementos de la Policía y del Departamento de Bomberos de Concord, así como personal del condado de Cabarrus que se encontraban en el lugar, brindaron atención inmediata a los lesionados y coordinaron la evacuación de los presentes.

El gobierno municipal señaló que la policía está revisando las imágenes captadas durante el evento y entrevistando a múltiples testigos. Además, pidió a cualquier persona que tenga información sobre el ataque ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Concord.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Perú garantiza respeto a la Embajada de México mientras Betssy Chávez permanece asilada
Internacional / Mundo

Perú garantiza respeto a la Embajada de México mientras Betssy Chávez permanece asilada

Noviembre 21, 2025

La situación se mantiene en un punto delicado, en espera de que las conversaciones entre ambos países definan el futuro inmediato de la exfuncionaria

Lula da Silva celebra el retiro de aranceles para productos agrícolas brasileños en Estados Unidos
Internacional / Mundo

Lula da Silva celebra el retiro de aranceles para productos agrícolas brasileños en Estados Unidos

Noviembre 21, 2025

El gobierno estadounidense informó que la eliminación de la tarifa responde al progreso obtenido en las conversaciones recientes con Brasil

EE.UU. culpa a migrantes por el alza en precios de la carne y la vivienda
Internacional / Mundo

EE.UU. culpa a migrantes por el alza en precios de la carne y la vivienda

Noviembre 21, 2025

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en una entrevista que el encarecimiento de la carne de res, que podría llegar a 10 dólares por libra