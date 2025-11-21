Tiroteo en encendido del árbol navideño en Carolina del Norte, deja cuatro heridos

Un tiroteo registrado la noche de este jueves durante la ceremonia anual de encendido del árbol navideño en Concord, Carolina del Norte, dejó cuatro personas heridas, según informó el gobierno local.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 p. m., hora local, mientras cientos de asistentes participaban en el evento festivo.

De acuerdo con las autoridades, todas las víctimas fueron trasladadas a un hospital; tres de ellas se encuentran en estado crítico y una más está estable.

#HCHInternacionales | Varias personas resultaron heridas de bala tras un tiroteo durante la ceremonia de encendido del árbol de Navidad en Concord, Carolina del Norte. Se reportaron heridos. Los servicios de emergencia y la policía acudieron rápidamente al lugar. Varias víctimas... pic.twitter.com/sqFMlK4rro — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 22, 2025

REVISAN IMÁGENES PARA IDENTIFICAR A AGRESORES

Elementos de la Policía y del Departamento de Bomberos de Concord, así como personal del condado de Cabarrus que se encontraban en el lugar, brindaron atención inmediata a los lesionados y coordinaron la evacuación de los presentes.

El gobierno municipal señaló que la policía está revisando las imágenes captadas durante el evento y entrevistando a múltiples testigos. Además, pidió a cualquier persona que tenga información sobre el ataque ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Concord.