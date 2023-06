Tiene 16 años y pasará 80 en la cárcel por asesinar a su mamá y a su hermana

Tras declararse culpable de asesinar a su madre y a su hermana, un adolescente de 16 años de edad fue sentenciado a pasar en prisión los próximos 80 años por asesinato en segundo grado.

Se trata del jovencito llamado Connor Crowe, quien, al momento de los crímenes, contaba con tan sólo 13 años de edad y los consumó en su casa, en Weirton, Virginia Occidental, Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el joven mató a balazos a su madre, Melissa Rowland, de 39 años, y a su hermana Madison "Flo" Rowland, de 15.

Connor deberá purgar las condenas, de 40 años cada una, de manera consecutiva, por lo que pasará a la sombra las próximas ocho décadas.

En noviembre del 2022, el jovencito se declaró culpable, renunciando así a su derecho a ser juzgado por un Tribunal juvenil, pero que, al final, fue el que lo condenó.

Al dictar sentencia, Jason Cuomo, juez de circuito del condado de Hancock, se dirigió a Connor y le dijo: "Quiero recordarle que su hermana tenía 15 años cuando la asesinó. Ella era más joven que tú en este momento, y no le diste ninguna consideración, ninguna mitigación para algo menos que una sentencia de muerte. Tu hermana se habría graduado de la escuela secundaria, creo que hace una o dos semanas. Ella nunca tendrá la oportunidad de ir a la universidad. Nunca podrá casarse o tener hijos. Le quitaste eso. No le diste la oportunidad de hacer algo por sí misma, pero me estás pidiendo que lo haga por ti".

LOS ASESINATOS

El 20 de septiembre de 2020, Connor tomó una pistola y la accionó varias veces en el pecho de su madre Melissa, luego disparó contra su hermana Madison.

Luego de ello, salió corriendo de casa, en pijama, y contó a los vecinos que un extraño las había asesinado, y que él le había disparado en el hombro con el arma que traía en el bolsillo.

Sin embargo, balística arrojó que Connor tenía residuos de pólvora, aunado a que ni puertas ni ventanas fueron forzadas, no había evidencia de que el "agresor" hubiese escapado.

Respecto al caso, el fiscal Steven Dragisich dijo que buscaría la pena máxima para cada cargo, pues "el hecho es que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo pensó y supo que estaba mal.

Y aunque los abogados de Connor pretendían hablar de la edad del chico al momento de los crímenes, el juez fue contundente, pues se puso del lado del fiscal, pues no existía motivo para los asesinatos.

Connor Crowe sería elegible para libertad condicional luego de que cumpla 15 años tras las rejas.