Submarino Titán: hallan restos cerca de la zona del Titanic; expertos analizan si se trata del sumergible

Tras la desaparición del submarino "Titán", desaparecido desde el pasado domingo cuando se sumergió a una expedición a los restos del Titanic, esta mañana se anunció que podría haber sido localizado.

La Guardia Costera de Estados Unidos encontró un "montón de escombros" cerca de la zona donde se han realizado búsquedas para localizar al sumergible que llevaba cinco personas a bordo.

Los expertos destacaron que el hallazgo fue cerca de la zona de donde se encuentran los restos del Titanic

"Un ROV descubrió un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic. Los expertos dentro del comando unificado están evaluando la información", informó la Guardia Costera estadounidense a través de Twitter.

Los investigadores reunidos en un centro de coordinación de operaciones en Boston están trabajando para determinar si los restos encontrados corresponden al submarino desaparecido.

Esta mañana se informó que el sumergible podría haberse quedado sin oxígeno, según cálculos de la Guardia Costera, pues cuando partió, sus cinco tripulantes contaban con 96 horas de oxígeno en condiciones normales.

