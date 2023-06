Submarino "Titán": dos exempleados de OceanGate denunciaron mala calidad en sus materiales de construcción

Dos exempleados de la empresa OceanGate informaron durante la construcción del sumergible "Titán" que tenía graves problemas de seguridad; sin embargo, sus reportes no fueron atendidos y fueron despedidos, según información de la revista The New Republic (TNR).

El exdirector de Operaciones Marinas de OceanGates, David Lochridge, dijo que en 2018 fue despedido injustamente por informar sobre su preocupación en las pruebas de seguridad del "Titán", que implosionó al no soportar la presión del agua.

Archivos judiciales revelan que David Lochridge trabajó en 2015 para OceanGate como contratista independiente y posteriormente como empleado, entre 2016 y 2018.

Sin embargo, en 2018 la empresa terminó su relación laboral con Lochridge alegando que utilizó la compañía para obtener asistencia de inmigración y compartió información confidencial. Asimismo, la empresa aseguró que posteriormente el hombre fabricó una razón para que lo despidieran.

En la demanda, OceanGate llamó a Lochridge piloto de sumergibles y buzo y señalaron que no era ingeniero.

En su contrademanda, Lochridge destacó que el CEO de OceanGates, Stockton Rush, quien se encontraba entre los tripulantes del "Titán", le encargó una inspección al submarino.

Lochridge planteó que la empresa lo despidió "con la intención de silenciarlo y evitar abordar los problemas de seguridad y de control de calidad", en lugar de atender sus preocupaciones.

La contrademanda de Lochridge destaca que uno de las mayores preocupaciones era el potencial peligro que corrían los tripulantes una vez que la nave alcanzara gran profundidad.

El exempleado encontró defectos en las muestras finales de carbono para el sumergible y destacó que los constantes ciclos de presión provocarían desgarros de carbono.

Asimismo, refirió que solicitó información al director de ingeniería de la compañía sobre el diseño y los resultados de la prueba de presión de la ventana del submarino, sin embargo, esa información le fue negada.