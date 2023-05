Sospechoso de tiroteo es abatido por la policía en Estados Unidos

La tarde de este lunes 15 de mayo, fue abatido un hombre sospechoso de tiroteo por la policía de Farmington en el condado de San Juan en Nuevo México. En el incidente se registró la muerte de otras tres personas.

En el video se muestra a un hombre de identidad desconocida que se encuentra caminando por un domicilio mientras que se escuchan disparos y al llegar a otro punto de la casa, el sujeto cae al suelo.

El usuario @rawsalerts compartió por la red social TikTok, un video donde se ven a elementos de seguridad a bordo de patrullas, atender el incidente.

#BREAKING: Mass shooting with multiple people dead in front of a church



#Farmington l #NewMexico



Currently numerous law enforcements are on the scene to a Mass shooting in Farmington, New Mexico According to authorities four people have been killed outside of a church... pic.twitter.com/uy2qNAZY1D