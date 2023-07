¿RIP Twitter?: Elon Musk impone nuevas reglas y los usuarios estallan

Las fallas reportadas en Twitter desde la mañana del sábado por miles de usuarios, son en realidad nuevas restricciones impuestas por su propietario, el multimillonario Elon Musk.

Desde temprano, una gran cantidad de usuarios se quejó de dificultades para cargar el contenido de su "línea de tiempo" o leer mensajes de otras cuentas.

La mayoría de los internautas recibió los mensajes de error, como "Superada la tasa límite", o "Algo salió mal. Intenta recargar".

Otro mensaje común fue "Lo sentimos, ha excedido el límite de frecuencia de consultas. Espera unos minutos y vuelve a intentarlo".

Poco después, el multimillonario escribió en su cuenta personal: "Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales", aunque no especificó cuánto durará la medida.

Luego reveló que las cuentas verificadas, mismas que pagan 145 pesos mensuales, fueron limitadas a leer 6 mil publicaciones por día.

Mientras que las cuentas no verificadas solo podrán leer 600 publicaciones diariamente; además impuso para las nuevas cuentas no verificadas solo 300 tuists leídos al día.

Ante la molestia de los usuarios de la red social del pajarito y las críticas hacia el magnate, éste publicó más tarde otro tuit en el que escribió: "Los límites de tasa aumentarán pronto a 8 000 para verificados, 800 para no verificados y 400 para nuevos no verificados".

Ante la nueva regla del también dueño de Tesla y Space, los usuarios hicieron tendencia "RIP Twitter" , ante la inconformidad de su decisión.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn