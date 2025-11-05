¿Quitaron visa a hijo del gobernador Alfonso Durazo? Esto se sabe

Esta tarde se reportó que el gobierno de Estados Unidos habría revocado la visa de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como parte de una investigación sobre diferentes causas.

Esta información fue dada a conocer por el medio Los Ángeles Press. Esta acción sería consecuencia de un intercambio de información entre agencias de inteligencia de ambos países.

Hasta ahora, ni el Departamento de Estado de EE. UU. ni la Embajada de Estados Unidos en México han confirmado públicamente la revocación. Esta decisión se enmarca en un contexto más amplio, en el que se ha retirado la visa a más de 50 políticos mexicanos, incluidos funcionarios y exfuncionarios, presuntamente vinculados con el crimen organizado.

GOBERNADOR NO HA EMITIDO COMENTARIOS

El gobernador Alfonso Durazo Montaño no ha comentado públicamente sobre la situación de su hijo ni sobre la investigación federal en curso.

Sin embargo, analistas de seguridad y relaciones internacionales indican que estas medidas no necesariamente implican cargos penales formales, pero sí reflejan una postura de vigilancia y presión por parte de Estados Unidos en cuestiones de corrupción y crimen organizado en México.

La información sobre el caso sigue en desarrollo y se espera una posible declaración oficial de las autoridades mexicanas o estadounidenses en los próximos días.