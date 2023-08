Picadura de pulga le contagia de enfermedad de tifus y pierde manos y pies

Michael Kohlhof jamás pensó que su vida daría un giro radical, pues de tener su cuerpo completo, la picadura de un insecto, aparentemente, insignificante, le llevó a perder las manos y los pies.

Y es que el hombre de 35 años de edad, que vive en Houston, Estados Unidos, sufrió el piquete de una pulga, que, de acuerdo con los médicos, le contagió el virus de tifus, lo que lo puso a luchar por su vida.

Al inicio, Michael ignoró los síntomas de la picadura, que fueron muy parecidos a cuando se enferma de gripe; sin embargo, su estado empeoró por lo que fue llevado a un hospital donde su estado se complicó, al grado de sufrir shock séptico.

Posteriormente, el sujeto fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde la pelea por sobrevivir continuó, pues los médicos lo sometieron a diversos tratamientos, como diálisis y medicamentos intravenosos.

Aunque el panorama desolador y su familia temía que perdiera la batalla, el peor escenario podría haber sido muerte cerebral; sin embargo, no fue así, pues para sorpresa de propios y extraños se recuperó completamente.

No obstante, la pelea no era definitiva, pues cuando a Michael le retiraron la ventilación asistida y los sedantes, se dieron cuenta que las medicinas tuvieron un efecto devastador, pues sus manos y pies comenzaron a gangrenarse rápidamente.

A raíz de ello, los médicos tuvieron que hablar con su familia y con el paciente, a quien le explicaron que debía decidir si vivir o morir, y eligió la existencia, por lo que los doctores le cortaron manos y parte de los pies.

Y aunque desde entonces la vida ha sido distinta, lo importante de todo es que debemos de estar atentos a todas las señales que emita el organismo, pues podría darnos un vuelco a nuestra vida.

El tifus es una enfermedad provocada por la bacteria rickettsia typhi, que transmiten las pulgas murino al humano vía contacto con animales infectados, como ratas, gatos y perros.



Texas man loses both arms, part of his feet after a single flea bite. Michael Kohlhof 35, was rushed to a San Antonio emergency room last month after losing feeling in his toes, family initially believed to be severe flu symptoms. Going out to you Michael! pic.twitter.com/UjJko9JWtk