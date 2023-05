Localizan a niño de 4 años ahogado en un río

El pasado domingo un par de hermanitos fueron arrastrados por el caudal de un río en California; a su debido momento se dio aviso a las autoridades y a menos de una hora, el cuerpo de la niña de 8 años fue localizado. Sin embargo, no fue posible encontrar al niño de 4 años de edad.

La búsqueda por el Río King se extendió con la participación de 40 miembros del equipo de rescate, incluyendo botes, un helicóptero y un avión no tripulado, llegando a casi 1.6 kilómetros de la presa Pine Flat, cerca de Sanger.

Gracias a la labor de los rescatistas, elementos a bordo de una d elas lanchas de búsqueda ubicaron el cuerpo del infante atorado en el tronco de un árbol, al interior del afluente; esto fue al día siguiente de haber encontrado a la niña.

El niño se localizó a 2.8 kilómetros río abajo de donde fue rescatado el cuerpo de su hermana mayor, por desgracia, ambos perecieron ahogados.

Los restos de los hermanitos fueron trasladado al Servicio Forense para practicarles la correspondiente autopsia y revelar las causas de muerte, de momento sus identidades no fueron reveladas.

Según las investigaciones de la Oficina del Sheriff los menores se encontraban sin chalecos salvavidas, y en compañía de su madre y otro adulto, y fueron arrastrados por la corriente del Río King al tratar de trepar a una roca.

Al momento que sucedió el percance el río se encontraba cerrado para uso recreativo por causa de los altos niveles de agua que llevaba el caudal.

Bodies of 4 Year Old and 8 Year Old Siblings Recovered in Kings Riverhttps://t.co/hEjv4lrmfQ pic.twitter.com/2ZDNYoh3ZU