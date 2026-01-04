Este será el eclipse solar más largo del siglo. ¿Cuándo y donde se verá en su mejor punto?

El 2 de agosto de 2027 quedará marcado como una fecha histórica para la astronomía. Ese día ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI visible desde tierra firme, un fenómeno poco común que podrá ser observado por millones de personas en distintas regiones del planeta.

En su punto máximo, la fase de totalidad se extenderá por 6 minutos y 23 segundos, una duración excepcional que no volverá a repetirse en varias décadas. La información ha sido confirmada por el NASA Goddard Space Flight Center y el portal especializado Time and Date, dos de las principales referencias internacionales en el estudio de eclipses.

POR QUÉ ESTE ECLIPSE SERÁ HISTÓRICO

A diferencia de otros eclipses solares de larga duración, este evento podrá apreciarse desde zonas ampliamente habitadas. Esto lo convierte en una oportunidad única tanto para el público en general como para la comunidad científica, que podrá realizar observaciones detalladas sin depender únicamente de instrumentos espaciales.

Aunque en 2009 se registró un eclipse ligeramente más largo, su fase máxima ocurrió sobre el océano Pacífico, lejos de centros urbanos. El de 2027, en cambio, cruzará regiones con fácil acceso y condiciones climáticas favorables.

QUÉ ES UN ECLIPSE SOLAR TOTAL

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone completamente entre la Tierra y el Sol. Al hacerlo, bloquea la luz solar y proyecta su sombra sobre una franja del planeta conocida como banda de totalidad.

Durante esos minutos, el cielo se oscurece de forma notable y se vuelve visible la corona solar, la capa externa del Sol que normalmente permanece oculta por su intenso brillo.

DÓNDE SE VERÁ EN SU MEJOR PUNTO

El punto de mayor duración del eclipse se localizará cerca de Luxor, en Egipto. En esa zona, el Sol permanecerá totalmente cubierto durante los 6 minutos y 23 segundos completos, según los mapas oficiales del NASA Eclipse Catalog.

La banda de totalidad tendrá un ancho aproximado de 250 kilómetros y seguirá una ruta que comenzará en el océano Atlántico, cruzará el estrecho de Gibraltar, el norte de África y la península arábiga, para terminar en el océano Índico.

Los países donde se podrá observar el eclipse total incluyen:

España, principalmente en zonas del sur como Cádiz y Málaga

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto, con énfasis en Luxor y Asuán

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

De acuerdo con especialistas, las mejores condiciones de visibilidad se esperan en el norte de África, donde predominan los cielos despejados y la baja nubosidad en esa época del año.

HORARIOS Y FASES DEL ECLIPSE

Aunque los horarios exactos variarán según la ubicación, los cálculos generales indican que el eclipse parcial comenzará alrededor de las 8:00 UTC. La fase total iniciará poco después de las 9:00 UTC, dependiendo del punto desde el que se observe.

El fenómeno completo, sumando las fases parcial y total, se extenderá por más de tres horas. Durante la totalidad será posible ver estrellas y algunos planetas brillantes, además de experimentar un descenso de temperatura de entre 5 y 10 grados Celsius.

¿SE PODRÁ VER DESDE MÉXICO?

Pese a su importancia histórica, el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no será visible desde México. Solo podrá apreciarse de forma completa en las regiones ubicadas dentro de la banda de totalidad en Europa, África y Medio Oriente.

CÓMO OBSERVAR EL ECLIPSE DE FORMA SEGURA

La NASA y el Jet Propulsion Laboratory recomiendan no observar el Sol directamente sin protección adecuada, incluso durante un eclipse parcial. Para hacerlo de manera segura se aconseja usar gafas especiales con filtros certificados ISO 12312-2 o recurrir a métodos indirectos, como la proyección de la imagen solar.

Solo durante la fase total, cuando el Sol esté completamente cubierto por la Luna, será posible observarlo a simple vista y únicamente por un tiempo limitado.

TURISMO ASTRONÓMICO Y CIENCIA

El eclipse de 2027 ya es considerado un evento clave para el turismo astronómico. Autoridades de países como Egipto y Arabia Saudita han comenzado a planear operativos logísticos para recibir a miles de visitantes interesados en presenciar el fenómeno.

Desde el punto de vista científico, este eclipse permitirá estudiar con mayor detalle la corona solar y comparar observaciones terrestres con datos obtenidos por misiones como la sonda Parker Solar Probe. Estos análisis ayudarán a comprender mejor el comportamiento del Sol y sus efectos en el clima espacial.

UN FENÓMENO QUE NO SE REPETIRÁ PRONTO

Por su duración, accesibilidad y valor científico, el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 será uno de los eventos astronómicos más relevantes del siglo XXI. Para quienes logren ubicarse dentro de la banda de totalidad, será una experiencia difícil de igualar y un recordatorio del impacto que los fenómenos celestes siguen teniendo en la ciencia y en la vida cotidiana.