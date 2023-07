Estas son las limitaciones para los usuarios que no pagan Twitter

Elon Musk, propietario de Twitter, implementó limitaciones supuestamente temporales en la plataforma, ya que, según aseguró, busca "abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema".

El sábado, el multimillonario dueño de la plataforma publicó que a partir de ese día los usuarios no verificados de Twitter tendrían un límite de 600 publicaciones diariamente y las cuentas verificadas tendrían un límite de 6 mil publicaciones; asimismo, los usuarios con cuentas nuevas no verificadas solo contarían con 300 publicaciones diarias.

El pasado fin de semana una gran cantidad de usuarios se quejó de dificultades para cargar el contenido de su "línea de tiempo" o leer mensajes de otras cuentas.

La mayoría de los internautas recibió los mensajes de error, como "Superada la tasa límite", o "Algo salió mal. Intenta recargar".

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn