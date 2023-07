¿Es posible recuperar tu dinero si te niegan la visa americana?

Si en algún momento solicitaste la visa americana y te fue negada, esta información te puede interesar, aquí te explicamos si es posible recuperar el dinero que pagaste por este trámite.

¿Es posible recuperar tu dinero si fuiste rechazado?

Si deseas viajar a Estados Unidos por placer o negocios, debes contar con tu visa, que es documento que te permite ingresar de manera legal a suelo estadounidense.

Para muchos, este trámite suele complicarse, tanto por el tener los documentos que te solicitan a la mano, como el hecho de ponerse nervioso al momento de la entrevista lo que puede ocasionar que el funcionario estadounidense opte por no otorgar el documento.

Y eso representa un golpe duro en lo emocional ya que interrumpe tu planes de viaje y además golpea tu economía ya que para este trámite debes realizar el pago de 185 dólares, algo asó como unos 3,200 pesos aproximadamente.

Y lamentablemente para todos aquellos que no logran obtener su visa, es un dinero que no podrán recuperar según la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que esa cantidad representa el derecho a solicitar la visa pero no significa que será aprobada.

Aquí te compartimos algunos tips al momento de la entrevista de la visa americana

Puntualidad: Procura estar con 15 o 30 minutos de anticipación al horario de tu cita.

Respeta normas de seguridad: Evita llevar algún aparato electrónico y acudir solo, excepto si eres menor de edad o una persona con discapacidad.

No mientas: El responder con información falsa es considerado como fraude, por lo que incluso pueden proceder penalmente por falsificación de documentos.

Cuida tu imagen: Debes ser una persona cordial y educada durante el proceso, además de vestir de una forma correcta.