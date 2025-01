¿Cuál es el significado de tener los tenis sucios? Esto dice la sicología

Aunque al juzgar "a ojo de buen cubero" podrías acertar, en muchas ocasiones podrás equivocarte; sin embargo, las personas suelen hacerlo debido, además de las palabras, las personas comunican con lo que visten.

Con base en ello, la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, realizó un estudio que revela que las personas suelen emitir juicios con base en un aspecto del vestir: el calzado. Y aunque podrían parecer erradas, al final los resultados demostraron un 90 por ciento de acierto.

Lo que evaluaron los encuestados fue el calzado y su nivel de suciedad, y los resultados de veras que fueron sorprendentes.

De acuerdo con la publicación que los autores hicieran en la Journal of Research in Personality: "Los zapatos tienen un propósito práctico y también sirven como señales no verbales con mensajes simbólicos. La gente tiende a prestar atención a los zapatos que ellos y los demás usan".

El estudio mostró fotografías de 208 pares de zapatos a 63 estudiantes; ahora bien, los participantes fueron fotografiados con los zapatos que más usan y completaron un test de personalidad.

ZAPATOS SUCIOS QUE "HABLAN"

De acuerdo con el análisis, las condiciones en que llevamos nuestros zapatos tienen un impacto significativo en la percepción que las personas tienen de sus propietarios.

Según Omri Gillath, sicólogo social israelí-estadounidense, que en su artículo Shoes as a source of first impressions (Los zapatos como fuente de primeras impresiones), hace intersantes señalamientos.

Y es que, de acuerdo con él, los más mínimos detalles pueden indicar rasgos de la personalidad de cada persona; en otras palabras "hablan" o "dicen" algo de ti.

"Un nuevo grupo de participantes evaluó correctamente la edad, género, ingresos y la ansiedad de apego basándose solamente en las fotos. Los zapatos sí pueden ser una forma de evaluar a otras personas, al menos en algunas áreas".

Los resultados fueron bastante interesantes:

Zapatos llamativos: los llevan personas extrovertidas

Zapatos caros: propios de gente con mayores ingresos

Botines: suelen usarlos personas "agresivas"

Zapatos gastados y poco costosos: personalidades liberales

Zapatos incómodos: propios de las personalidades "tranquilas"

Zapatos nuevos y muy bien cuidados: apuntan a "ansiedad de apego"

Sin embargo, Wendy L. Patrick, en Psychology Today señalo que en algunas áreas los encuestados cayeron en estereotipos, y que era algo de esperarse, pues, como notaron los estudiosos, el calzado resulta ser elemento más caro de la indumentaria.

"Los participantes que detectaron los zapatos bonitos y bien cuidados asumieron que la persona era más concienzuda, contrario a lo que reveló el reporte personal".

¿CALZADO SUCIO, QUÉ SIGNIFICA?

Así las cosas, el que lleves tenis o calzado sucio, a vista de otros puede ser distinto conforme al contexto de la persona y circunstancias muy específicas, pues mientras algunas asocian los tenis sucios con un estilo despreocupado y liberal, otros lo ven como indicativo de vida caótica.

Esto podría derivar, puntualizó el portal Cleanlab, del grado de preocupación y caos que la persona está viviendo; es decir, no tiene tiempo para organizar sus tareas y limpiar sus zapatos porque pasa más tiempo trabajando y estudiando.