Con esta app se podrá ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa

Un documento imprescindible que se exige para ingresa a Estados Unidos, además del pasaporte, es la visa, y para acceder a ella se tiene que llenar una serie de requisitos que sin uno de ellos es muy posible que te sea negadas.

Sin embargo, el gobierno de la Unión Americana decidió cambiar y ahora, en un aparente relajamiento de sus demandas, permitirá a algunas personas ingresar al país sólo con una aplicación (app).

Esta nueva app, disponible para teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, y lanzada por Estados Unidos, está disponible en 24 idiomas y facilita la solicitud de exención de visado para los extranjeros.

Además, con esta herramienta, llamada ESTA, visitantes de 40 países podrán entrar a territorio norteamericano ya sea como turistas o por asuntos de negocios, por 90 días, sin necesidad de portar la visa física.

Matthew Davies, director ejecutivo del programa de admisibilidad en la agencia, indicó: "La nueva aplicación ESTA fortalece la estrategia de apps móviles de CBP. Seguiremos innovando y aplicando tecnologías para facilitar nuestros trámites, satisfaciendo las expectativas de los viajeros"

Esta herramienta forma parte del Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) que no es otra cosa que la exención de visas que se gestiona ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Como se indicó, sólo 40 países tienen acceso a la app, y son: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwán.

¿MÉXICO ES ELEGIBLE PARA USAR LA APP?

La respuesta, aunque no nos gueste es NO, así que los visitantes mexicanos no son elegibles para descargar la ESTA, por lo cual su uso está restringido.

¿TIEMPO PARA DAR CITAS PARA LA VISA EN MÉXICO?

Y como los nacionales no entran en la categoría de elegibles para la aplicación ESTA, deben continuar con el procedimiento tradicional; es decir, visa física, para lo cual es indispensable contar con una cita.

No obstante, el tiempo para tramitarla de primera vez, realmente no es breve, pues las citas son tardadas, por lo que si solicitas tu espacio este día, no hay ni lo que resta del 2023, ni en todo el 2024, sino hasta el ¡2025!

Así que si vas a viajar a Estados Unidos o vas de paso (escala), es importante contar con el documento, a fin de que puedas permanecer en territorio norteamericano.