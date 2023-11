Biden desafía a Elon Musk al unirse a Threads en medio de tensiones con X

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró oficialmente su cuenta en la red social Threads, una plataforma que compite directamente con X (anteriormente conocida como Twitter), propiedad de Elon Musk. La relación entre la Casa Blanca y Musk ha sido tensa, y esta movida se percibe como un desafío directo.

Junto a Biden, su esposa Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, su esposo Doug Emhoff y la propia Casa Blanca se sumaron a la presencia en la red social de Mark Zuckerberg, ahora parte de Meta/Facebook.

En su primera publicación, el mandatario afirmó: "Hoy me encontrarás en una nueva plataforma, pero mi mensaje no ha cambiado". Continuó expresando optimismo sobre el futuro de Estados Unidos, destacando que no ve un panorama oscuro, sino un país a punto de despegar. Este paso se produce en el día en que Biden celebra su 81 cumpleaños y busca un segundo mandato.

En contraste con su rival republicano, Donald Trump, quien habla de un "declive" en Estados Unidos, Biden aboga por el optimismo. Las tensiones se intensificaron la semana pasada cuando la Casa Blanca acusó a Musk de "promover abyectamente el odio antisemita y racista" en una publicación en X. Además, Biden expresó hace un año su interés en examinar las relaciones de Musk con gobiernos extranjeros.

Tanto Musk como Mark Zuckerberg son conocidos por sus disputas en redes sociales, llegando incluso a la propuesta de un enfrentamiento físico que nunca se materializó. La rivalidad se ha intensificado con el lanzamiento de Threads a principios de julio, siendo este último un competidor directo de X.

BIDEN CELEBRA SU 81 CUMPLEAÑOS INDULTANDO PAVOS DE ACCIÓN DE GRACIAS

En otro evento, el presidente Biden cumplió con la tradición de indultar a dos pavos con motivo de Acción de Gracias. En una ceremonia en la Casa Blanca coincidente con su 81 cumpleaños, "Liberty" y "Bell", pavos de Willmar (Minnesota), fueron perdonados y disfrutarán de un retiro dorado en lugar de acabar en la cena del Día de Acción de Gracias.

En un evento en los jardines de la Casa Blanca, Biden dio un discurso lleno de chistes y chascarrillos, destacando la difícil tarea de cumplir 81 años. Sin embargo, su edad se ha convertido en una preocupación para su campaña de reelección, con encuestas que sugieren que la mayoría de los estadounidenses lo ven demasiado mayor para el cargo.

Biden, en un momento de su discurso, cometió un pequeño error al confundir a Taylor Swift con Britney Spears al hacer una broma. La tradición de los pavos en la Casa Blanca se remonta a 1947, y Biden continúa la práctica de indultarlos, la cual fue iniciada por George H. W. Bush en 1989.