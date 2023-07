A partir del 1 de agosto estos dispositivos se quedarán sin Google Drive

Desde hace tiempo se ha venido anunciando el cierre de Google Drive en algunos dispositivos, y ya quedan unos cuantos días para que ello se lleve a cabo y no hay marcha atrás.

Así las cosas, a partir del 1 de agosto de 2023 será el cierre de la aplicación; sin embargo, esto no quiere decir que no estará disponible, sino que esos equipos no le harán actualizaciones; no obstante, otros aparatos seguirán funcionando sin problemas.

En fin, para ser más claro: Google dio a conocer que los dispositivos donde el servicio de almacenamiento era gratis cerrará definitivamente.

Sin embargo, y de acuerdo con un comunicado del gigante informático, los equipos que no tendrán más Drive serán los que cuenten con versiones obsoletas de Windows, por lo que la recomendación es actualizar su sistema.

DISPOSITIVOS DE MICROSOFT QUE SE QUEDARÁN SIN GOOGLE DRIVE

De acuerdo con la compañía Google, los dispositivos de Microsoft que no tendrán acceso al Drive a partir del 1 de agosto, son los que cuenten con las siguientes versiones:

Windows 8

Windows 8.1

Windows Server 2012

Windows 32 bits

Así las cosas, además de celular, tienes una PC, tablet o laptop con alguna de estas versiones de Windows, NO PODRÁS ACCEDER AL GOOGLE DRIVE.

Por ello se recomienda que, si quieres mantener el acceso a la aplicación, deberás actualizar tu sistema a Windows versiones 10 u 11.

Sin embargo, el que no tengas acceso no significará que pierdas la cuenta, pues esta permanecerá disponible hasta que decidas borrarla.

Lo que pasará es que, en un equipo con sistema obsoleto, no podrás entrar al Google Drive, pero si lo actualizas, estarás funcional.

¿POR QUÉ DEJARÁ DE FUNCIONAR EN ESTOS EQUIPOS?

Esto, indicó Google, es que las actualizaciones del Drive no serán compatibles con los equipos obsoletos, pues todo el equipo de soporte estará enfocado en sistemas recientes, por lo que no habrá más actualizaciones para las versiones mencionadas, ni depuración de bugs (errores o fallas del sistema).