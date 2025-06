Hermosillense es sancionada por el TEPJF por violencia de género tras opinar sobre diputada

Karla María Estrella, ama de casa y usuaria activa de redes sociales, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras emitir una opinión en la plataforma X, donde cuestionaba el presunto nepotismo en la designación de la esposa del diputado Sergio Gutiérrez Luna como candidata.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, presentó una denuncia en su contra por violencia política de género.

En entrevista para el podcast El Mundo Cambió, del periodista Luis Alberto Medina para Proyecto Puente, Karla rompió el silencio y narró el proceso legal que enfrentó por ejercer lo que consideraba su derecho a la libre expresión.

"Soy ama de casa, con un título en arquitectura, pero decidí dedicarme a mi familia. En mi tiempo libre, opino sobre temas públicos. Nunca he pertenecido a un partido político, y en mis redes sociales critico a cualquier actor político, sin distinción. Este tuit no fue un insulto ni una descalificación; señalé lo que me pareció un patrón común: el acomodo de familiares en la política", explicó.

Aunque la publicación no fue eliminada por X al no violar sus normas, Karla decidió borrarla por precaución. Pocos días después, personal del INE llegó a su domicilio tras un rastreo digital basado en sus publicaciones, imágenes y datos cruzados con registros oficiales.

¿CUÁL SERÁ LA SANCIÓN PARA KARLA MARÍA ESTRELLA POR ESTA PUBLICACIÓN?

La sanción impuesta incluye la obligación de disculparse públicamente durante 30 días, publicar un extracto de la demanda, tomar cursos sobre violencia de género, leer bibliografía especializada y su inclusión durante 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

DIPUTADA DEFIENDE SU DEMANDA HACIA KARLA MARÍA ESTRELLA

Por su parte, la diputada Diana Karina Barreras defendió la denuncia que interpuso contra Karla María Estrella durante el pasado proceso electoral, aunque aclaró que no considera necesaria una disculpa pública por parte de la señalada.

En un mensaje publicado este fin de semana, Barreras explicó que la demanda se originó por una publicación en X donde se afirmó que su candidatura se debía a su esposo, lo que "invisibilizó su trayectoria personal y profesional".

"En México, durante muchos años hemos construido leyes y mecanismos para erradicar la violencia política de género. Invisibilizar la trayectoria de una mujer argumentando que sus logros se deben a su esposo es un estereotipo de violencia", señaló la legisladora, quien ha sido regidora, diputada local y presidenta del Congreso de Sonora.

Barreras destacó que su denuncia fue validada por tres instancias: el Instituto Nacional Electoral (INE), la Sala Regional y la Sala Superior del TEPJF, que concluyeron que los hechos sí constituyeron violencia política en razón de género.

"No estaré nunca a favor de la censura, pero sí en defensa de los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera, sobre todo en un ambiente tan complicado y agresivo como lo es la política", sostuvo.

Para Karla, el proceso ha sido desproporcionado y representa una forma de inhibición ciudadana: "Esto no es justicia, es censura. Se me está sancionando más severamente que a políticos con verdaderas conductas violentas. Están mandando un mensaje de que mejor nos quedemos callados".

Este caso ha generado debate sobre los límites entre la crítica ciudadana, la libertad de expresión y los mecanismos legales para combatir la violencia política de género.