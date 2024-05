Tarjeta del Bienestar: ¿Es cierto que se desactiva si no la uso por mucho tiempo?

En el marco de las elecciones de 2024, consideradas las más grandes de la historia de México, se han pausado todos los programas sociales, incluyendo los pagos de las Pensiones del Bienestar. Esta medida ha generado incertidumbre entre los beneficiarios, quienes no han tenido que usar sus tarjetas desde hace meses.

Y es que la última dispersión de fondos para los adultos mayores inscritos en este programa se realizó en febrero. Asimismo, los pagos se reanudarán aproximadamente en julio, después de una pausa de cuatro meses.

PREOCUPACIÓN POR DESACTIVACIÓN DE TARJETAS

Ante la suspensión, algunos beneficiarios han expresado preocupación sobre una posible desactivación de sus tarjetas bancarias. Estas tarjetas son primordiales para recibir el dinero del programa, debido a una campaña intensiva que eliminó los pagos físicos, los cuales requerían mucho personal y eran menos eficientes.

Sin embargo, las autoridades de las Pensiones del Bienestar han llamado a la calma y a evitar buscar soluciones no oficiales, ya que las tarjetas no se desactivarán por no usarlas durante cuatro meses.

De hecho, según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) una cuenta se considera inactiva solamente cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros.

FUNCIONALIDADES DE LAS TARJETAS BANCARIAS

Es importante recordar que las tarjetas bancarias emitidas para las Pensiones del Bienestar funcionan como cualquier otra tarjeta bancaria privada. Los beneficiarios pueden realizar una serie de transacciones sin problema alguno:

Retirar dinero: Los usuarios pueden retirar dinero sin comisión desde cajeros automáticos autorizados.

Los usuarios pueden retirar dinero sin comisión desde cajeros automáticos autorizados. Compras en tiendas: Las tarjetas pueden ser usadas para compras en tiendas de autoservicio y otros establecimientos que acepten pagos con tarjeta, incluso en el extranjero.

Las tarjetas pueden ser usadas para compras en tiendas de autoservicio y otros establecimientos que acepten pagos con tarjeta, incluso en el extranjero. Compras en línea: Es posible realizar compras en línea utilizando los datos de seguridad de la tarjeta.

Es posible realizar compras en línea utilizando los datos de seguridad de la tarjeta. Pago de servicios: Los beneficiarios pueden pagar servicios básicos como luz y agua.

RECOMENDACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios no caer en pánico y seguir las instrucciones oficiales para evitar fraudes. Es fundamental no compartir información personal con terceros y desconfiar de soluciones que no provengan de canales oficiales del gobierno.

Para más información y actualizaciones sobre la reanudación de los pagos y el uso de las tarjetas bancarias, los beneficiarios pueden consultar las fuentes oficiales de las Pensiones del Bienestar.