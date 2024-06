Starbucks tendrá sus bebidas a 49 pesos; ¿Cuándo aplica la promoción?

Starbucks ha lanzado una promoción para todos los amantes del café para que puedan disfrutar de sus bebidas favoritas a un precio especial, ya que estarán disponibles a tan solo 49 pesos.

La oferta de bebidas a 49 pesos aplica únicamente para pedidos a través de Pickup. No será posible acceder a esta promoción en tienda física, ni en Drive Thru, Starbucks Rewards Delivery, ni mediante agregadores como Didi, Uber o Rappi. Además, la promoción no es válida en locales ubicados en aeropuertos o en Reserve Bar.

¿CUÁLES SON LAS BEBIDAS PARTICIPANTES EN ESTA PROMOCIÓN?

Las bebidas incluidas en esta promoción son:

Latte (caliente y helado)

Cappuccino

Caramel Macchiato (caliente y helado)

Espresso Americano (caliente y helado)

Flat White

Latte Macchiato

Chocolate (caliente y helado)

Cabe destacar que todas las bebidas ofrecidas bajo esta promoción serán del tamaño grande.

¿CUÁNDO APLICA LA PROMOCIÓN?

La promoción, anunciada originalmente el 23 de abril, se repetirá cada martes hasta el 18 de junio. Con esta estrategia, Starbucks busca que los consumidores adquieran la bebida de su preferencia y la disfruten en el lugar que deseen.

Por lo que los amantes de café podrán disfrutar de esta promoción especial de las bebidas participantes a 49 pesos, este martes 4 de junio de 2024.

¿A QUÉ HORA APLICA LA PROMOCIÓN?

La promoción de bebidas a 49 pesos de Starbucks puede pedirse en las tiendas físicas desde que la apertura y hasta el cierre de las cafeterías.

"La oferta es válida únicamente en las tiendas de Starbucks de la República Mexicana que cuenten con disponibilidad y conectividad del sistema Starbucks Rewards".

Esta es una excelente oportunidad para los clientes habituales de Starbucks y para aquellos que deseen probar algo nuevo sin gastar mucho. La promoción continuará cada martes hasta el 18 de junio, así que los interesados deberán planificar sus visitas con anticipación.

Para más detalles y condiciones, los consumidores pueden consultar la página oficial de Starbucks o su aplicación móvil.