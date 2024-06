¿Se necesita ser cliente de Banco Azteca para poder cambiar dólares? Esto sabemos

Cambiar dólares en Banco Azteca es la forma más fácil y cómoda de hacerlo, sin embargo, no todas las personas saben cuál es el proceso. ¿Se necesita ser cliente de la institución para poder realizar esta operación? Esto sabemos.

Es importante tener presente que cuando cambias dólares en lugares oficiales, como bancos o casas de cambio, es posible que obtengas una tasa de cambio más favorable en comparación con cambiarlo en lugares no autorizados. De ahí la importancia de saber exactamente a dónde ir.

¿QUÉ TAN BUENO ES AHORRAR EN DÓLARES?

De acuerdo con la revista Proteja su dinero, una de las principales razones que lleva a la gente a optar por ahorrar en dólares, es debido a que esta moneda es considerada como una de las más estables y resistentes a la inflación a largo plazo.

Entre los beneficios de esta forma de ahorro están:

Que es más probable que tu dinero conserve su valor a lo largo del tiempo en comparación con mantenerlo en monedas más volátiles.

Invertir en activos denominados en dólares (especialmente acciones y bonos estadounidenses) y generar rendimientos en esta moneda.

¿SE NECESITA SER CLIENTE DE BANCO AZTECA PARA CAMBIAR DÓLARES?

La respuesta es no, Banco Azteca ofrece este servicio en general sin importar si las personas son o no sus clientes. Sin embargo, aquellas que no lo sean solo podrán cambiar hasta 300 dólares.

La ventaja de ser clientes es que pueden cambiar más dinero del monto antes mencionado y con un valor extra de 10 centavos por cada dólar.

TIPO DE CAMBIO

Actualmente el tiempo de cambio en Banco Azteca es de 16.00 pesos a la compra y 17.31 pesos a la venta.

Ten presente que para realizar el cambio de dólares, el único requisito que necesitas es presentar una identificación oficial, ya que la necesitarán para sacarle una copia y apuntar cuánto dinero cambiaste, esto como registro de la transacción.