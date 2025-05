SAT: Si transfieres dinero a amigos y familiares, esta información te interesa

Las transferencias del dinero son esos movimientos de capital que te permiten, desde la comodidad de tu hogar u oficina, enviar dinero de una cuenta a otra, pues no tienes la necesidad de salir, ni los riesgos que esto implica, como un asalto o la pérdida del dinero.

Sin embargo, sabías que si transfieres dinero no tienes problemas; sin embargo, si supera un monto específico deberás enfrentar la "ira" del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La sanción económica de la que hablamos es nueva y ascienda a 35 mil pesos, pero está destinada a transferencias entre familiares o amigos, que incumplan con las disposiciones fiscales de carácter obligatorio.

POR ESTA RAZÓN EL SAT TE MULTARÁ

Ahora bien, se trata de obligaciones fiscales ineludibles, a fin de que no te apliquen la multa, basadas en el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

La multa de 35 mil pesos aplica a préstamos entre familiares o amigos en efectivo que estén por encima de los 600 mil pesos, lo cual debe ser declarado ante las autoridades fiscales.

Ahora bien, la entidad bancaria que reciba la transferencia tomará esta suma como aumento de capital, y están obligados a declarar ante el fisco; de lo contrario serán sancionados económicamente.

Ahora que si no quieres enfrentar la "ira" del SAT y evitar las multas por transferencias de dinero mayores a 600 mil pesos, decláralo usando la Forma 86-A; sólo así no serás sancionado y no pagarás una multa de hasta 35 mil pesos.

¿QUÉ ES LA FORMA 86-A?

Ahora bien, este documento, la Forma 86-A, está destinada por el SAT para la declaración de préstamos, aportaciones a futuros aumentos de capital o aumento de capital en efectivo, el cual podría ser en pesos o moneda extranjera.

Los datos que la 86-A debe contener son los siguientes:

Información del contribuyente que recibió el préstamo

Información del prestamista (nombre, RFC, domicilio, entre otros)

Suma prestada

Cuándo se recibió el préstamo

Y listo: a cumplir con las obligaciones que, como contribuyente, debes hacer ante el fisco para que el Estado pueda cumplir con los ciudadanos.