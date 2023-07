SAT advierte: multa de 10 mil pesos si no cumples con este requisito

La función a que se refiere el SAT es el buzón tributario, un medio a través del cual tanto la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el contribuyente se mantienen al tanto de la información o dudas.

En caso de no tener activa esta función, tanto las personas físicas, como morales, se harán acreedoras a una sanción económica que podría llegar hasta los 10 mil pesos.

DE SE QUÉ TRATA

podría multarte por no activar una función de gran relevancia tanto para la dependencia, como para el contribuyente, la cual deberá estar vigente antes del 2 de octubre de 2023.

Y es que habrá ocasiones en que el organismo requiera que el tributario actualice su información o su declaración mensual (pagos provisionales), o quizá para corregir errores o discrepancias, por ello su importancia, y el buzón tributario es una herramienta que ayuda a ambas partes.

LAS SANCIONES

Así las cosas, esta herramienta tecnológica se volvió indispensable, de acuerdo con lo establecido el artículo 86-C del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En él se establece que el no tener activo el buzón tributario, no estar inscrito o no tener información actualizada, el contribuyente podría ser multado, con cantidades que irían de los 3 mil 420 pesos a los 10 mil 260 pesos.

Así las cosas, toda persona que esté dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) deberá activar el buzón (que está vinculado al correo electrónico), a fin de que evite ser sancionado económicamente, como para estar informado de las responsabilidades fiscales.

¿CÓMO ACTIVAR EL BUZÓN TRIBUTARIO?

Que no te carguen una multa por no activar tu buzón, por lo que aquí te damos unos sencillos pasos:

Entra al portal web del SAT y busca el apartado verde que dice " Buzón tributario " y da clic en él.

y busca el apartado verde que dice " " y da clic en él. Ingresa tu RFC y clave, o el RFC y tu firma electrónica, y luego deberás resolver el captcha.

Luego deberás entrar en "Configuración" y llenar el formulario de medios de contacto (deberás ingresar tu correo electrónico y número celular personal).

Te llegará un código por SMS al número celular ingresado.

Finalmente, ingresa el código en "Captura el código de activación que te enviamos por SMS", le das "continuar", y listo: ya tienes tu buzón tributario activado.

Es importante que lo hagas a la brevedad, ya que después del 2 de octubre el SAT comenzará a aplicar las sanciones.