¿Qué función cumplen los TalentAcquisition?

Es de gran importancia dentro de una empresa cuando se busca tener a los mejores empleados

Por: Redacción

TalentAcquisition es una figura muy poco conocida en el ambiente de las empresas, ya que son términos muy nuevos y aún no tiene mucha difusión hacia las personas. Estos mismos se dedican a realizar todo el proceso de buscar, reclutar y entrevistar a los empleados más talentosos y luego incorporarlos en las empresas para quienes los reclutadores trabajan. Las personas que están capacitadas para hacer estas funciones son generalmente empleados que forman parte del área de Recursos Humanos, quienes son los principales en las búsquedas de empleo y las encargadas de hacer las primeras entrevistas.

Los TalentAcquisition surge a través de la pelea por atraer y retener a los mejores empleados, lo que generó en las empresas querer incorporar esta nueva figura, la que va más allá de ser la persona responsable de contratar o seleccionar al nuevo personal de trabajo de la empresa, por lo que sigue leyendo y conoce más aquí.

La atracción de talento, como ya dijimos anteriormente, no es solamente una persona de Recursos Humanos que se encarga de seleccionar al nuevo grupo de empleados, sino que estos realizan campañas de employerbranding y estrategias de atracción y a su vez, retención de empleados para que no busquen una salida de la compañía por algún inconveniente o porque no estén cómodos en el lugar.

Estas figuras realmente capacitadas en su labor, son las encargadas de diseñar tanto como el plan de atracción y retención, y como la ejecución de la misma estrategia. Estos mismos, además de ocuparse de la búsqueda y selección de los nuevos candidatos, sino que también son las personas que planifican estas estrategias de entrevistas.

Principales funciones de un TalentAcquisition

? Una de las funciones principales que tienen estas personas, es trabajar a la par junto a los directivos y algunos sectores internos dentro de la empresa, para ayudarlos en el proceso de contratación de los nuevos empleados. Son las encargadas de saber identificar y diferenciar cuáles son los puestos o necesidades que tiene la compañía.

? Planificar distintas formas de trabajo interno, las cuales van a ser de gran ayuda para los nuevos trabajadores, ya que estas mismas podrán darles también realizar otros trabajos o ascensos en la empresa.

? Es sumamente importante el rol de planificar o diseñar las estrategias de nuevas contrataciones. Para llevar a cabo esto, estas figuras desarrollan programas de talentos dentro de las universidades, utilizan bolsas de trabajo en diferentes centros y las más usadas para contratar personas, es a través de las páginas web o redes sociales. A través de ellas, suben toda la información del empleo y puesto que ofrecen.

? Buscar y seleccionar a las personas adecuadas para los puestos requeridos dentro de la empresa y además para futuros puestos que ven que pueden llegar a crearse dentro de la compañía.

? Deberán brindar toda la información a los futuros empleados: les comunicaran cuáles son los beneficios dentro y fuera de la compañía, el salario que cobraran mensualmente y como son las formas y normas empresariales.

? Llevar a cabo un seguimiento de todos los postulantes previamente y durante el proceso de selección hasta que se incorporan a la empresa como empleados oficiales.

¿Cuáles son las principales herramientas de un TalentAcquisition?

Estas figuras o empleados, tienen un gran manejo de las redes sociales, ya que son las mejores para difundir una oferta de trabajo. A través de ellas, te aseguras que las personas lleguen a verlas, debido a que estamos constantemente dentro de ellas, ya sea para buscar algo importante o para pasar el rato.

La búsqueda y contratación laboral, está encabezada por las redes sociales, ya que como dijimos antes, es donde constantemente estamos ingresando. Por lo tanto, es donde uno seguro va a poder ver todas las ofertas laborales. Escalones más abajo, las ofertas se encuentran a través de las universidades o bolsas de trabajo de algún municipio.

Seguramente la mayoría de las personas deben conocer a la aplicación LinkedIn, la cual te permite cargar todos tus datos personales, tus empleos pasados con contactos de referencias y descripciones de los roles que tuviste que hacer en esos trabajos, y, además, seleccionar los rubros en los que te gustaría trabajar. Esta aplicación tiene más de 500 millones de usuarios registrados, algo realmente impresionante.

LinkedIn les permite a los diferentes departamentos de Recursos Humanos buscar y seleccionar diferentes perfiles para futuras entrevistas laborales. Te da la opción de buscar el puesto de trabajo que se buscan empleados y además, puedes agregar diferentes filtros para poder hacer una selección más profunda. Esto hará que los usuarios seleccionados, estén capacitados o perfilados correctamente para el puesto requerido.

Como comentábamos anteriormente, las redes sociales son una gran opción para publicitar ofertas de trabajo, y una de las redes más utilizadas es Instagram. Esta misma te brinda la posibilidad de conocer las diferentes habilidades de las personas, las cuales pueden encajar perfectamente en el perfil que estén buscando las empresas o en este caso los TalentAcquisition.

Un gran ejemplo que podemos destacar o dar, es el siguiente: la empresa se encuentra en la búsqueda de un gran fotógrafo destacado en eventos deportivos. A través de Instagram, mediante las opciones de búsqueda que te ofrece esta red social, puedes escribir hashtags y de esa manera encontrar grandes fotos de eventos deportivos. De esta manera, encontrarás a la persona que se encargó de tomar esa foto y contactarla automáticamente.

Las redes sociales son los mejores medios de búsqueda de personas jóvenes con ganas de trabajar y capacitarse para un futuro mejor, y todo el tiempo se están renovando con nuevas funciones, por lo que no podemos perder de vista su potencial actual ni tampoco futuro a la hora de buscar ámbitos dentro de los cuales desarrollarse.

En conclusión, es sumamente importante tener dentro de la empresa estas figuras para hacer una buena selección de empleados y que no haya problemas, evaluando toda la información disponible a partir de redes como éstas, que forman parte del día a día.