Por este error pueden rechazar tu solicitud de tarjeta de crédito

Una tarjeta de crédito es una herramienta financiera importante sobre todo porque es el primer paso para comenzar a hacer un historial crediticio, sin embargo, muchas personas suelen cometer un error al momento de realizar el trámite y se la rechazan.

En muchas ocasiones es complicado tener el plástico en nuestro poder, y esto es porque que las instituciones bancarias no te lo dejan tan sencillo. Existen diversos motivos para que el banco rechace tu solicitud, pero hay un detalle en particular que puede ser elemental para que no puedas tener tu tarjeta.

Así que, si te ha rechazado muchas veces tu solicitud, seguramente puedes estar cayendo en este error.

ESTE ES EL ERROR POR EL QUE PUEDEN RECHAZAR TU SOLICITUD

Si ya te rechazaron de una institución bancaria e intentaste en otro, y en otro, y en otro, justamente este es tu error.

Entre más solicitudes hagas menos probabilidades tendrás de ser aceptado. Y es que el banco revisa tu historial crediticio y si observa tantos intentos, puede perfilarse como un comportamiento riesgoso.

RECOMENDACIÓN

En estos casos lo que se recomienda es que si ya te rechazaron una primera solicitud, esperes un tiempo para poder intentarlo de nuevo.

Lo ideal es hacerlo por lo menos tres meses y posteriormente intentarlo de nuevo y no mentir a tu asesor financiero cuando te pregunte cuándo fue la última vez que intentas obtener una tarjeta.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UNA TARJETA DE CRÉDITO?

Es importante tener presente que este plástico trae a tu vida múltiples beneficios, siempre y cuando la sepas manejar.

Una tarjeta de crédito es una forma de pago que te permite hacer compras de manera segura en diversos establecimientos; este método de pago es uno de los más usados a nivel mundial.

CLARIDAD

Una de las ventajas más importantes es que puedes financiar tus compras de productos y servicios. Es decir, el banco te presta dinero a través de tu tarjeta de crédito con la promesa de devolverlo en un tiempo determinado para no generar intereses.

Si quieres tener este beneficio en tu cartera, entonces no cometas el error que te mencionamos pues pueden rechazar tu solicitud de tarjeta de crédito.