Infonavit: ¿Hay una edad máxima para solicitar un crédito?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores proporciona diferentes servicios a los trabajadores que deseen adquirir una vivienda y otro tipo de prestaciones, sin embargo, para acceder a estos debes cumplir con una serie de requisitos entre los que se menciona la edad máxima para solicitar un crédito.

Es común que a través de este organismo los trabajadores obtengan una serie de beneficios que les permita desarrollar su vida y establecerse en un lugar y ante esto, se establecen una serie de puntos con los que las personas deben cumplir.

Desde 1972 el Infonavit es una herramienta que ha otorgado más de 12 millones de créditos para solución de vivienda a la población de México a través de sus diferentes productos y los principales productos crediticios del organismo son el Crédito Infonavit, Infonavit Total Cofinavit, Tu 2.º Crédito Infonavit, entre muchos otros.

Foto: Oleksandr P

¿CUÁL ES LA EDAD MÁXIMA PARA SOLICITAR UN CRÉDITO?

Si estás considerando adquirir un crédito a través del Infonavit, en su portal, el organismo informa a los interesados sobre los requisitos necesarios para obtenerlo entre los que se indica que el solicitante no debe pasar de los 65 años de edad en el caso de los hombres y no tener más de 70 para las mujeres.

Esto se debe a que tu edad y del plazo del crédito sumados no deben exceder de 70 años para los hombres y 75 años para las mujeres, por lo que si no cumples con este punto no podrás solicitar un crédito con la entidad.

Así mismo, si estás planeando obtener este producto crediticio y cumples con este requisito, deberás consultar tu monto disponible a través de la página web de Infonavit o bien acudiendo a tu sucursal más cercana.