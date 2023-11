Estas son las redes wifi en las que debes evitar hacer transferencias electrónicas

Gracias a los teléfonos inteligentes y su conectividad a internet ahora es fácil y rápido el poder realizar transferencias bancarias en cualquier momento y en cualquier lugar.

Sin embargo, así como el uso de la app del banco tiene sus ventajas, también cuenta con sus contras si se utiliza bajo ciertos contextos que te compartiremos a continuación.

Uno de los motivos para realizar transferencias digitales es que son mucho más cómodas y ahorran tiempo y esfuerzo, al evitar tanto el traslado a la sucursal bancaria, como hacer fila en la misma.

Pero algo que debes tener bastante en cuenta, es que la seguridad de tus datos personales y financieros puede estar en riesgo al conectarse a algunas redes wifi.

POR QUÉ DEBES EVITAR USAR LA APP DE TU BANCO EN REDES PÚBLICAS

Según información de bancos como BBVA, se sugiere evitar las redes wifi públicas para las transferencias electrónicas, es decir, aquellas que se encuentran en parques, hoteles, escuelas o centros comerciales. Aunque su uso sea gratuito para todos, tus datos pueden quedar expuestos a ciberdelincuentes.

Como mencionamos anteriormente, las redes de internet públicas no son recomendables debido a que tu información financiera y personal queda vulnerable a posibles crímenes, ya que no están protegidas por una contraseña, o bien no cuentan con un protocolo de seguridad adecuado.

En ese contexto, los criminales se infiltran en las transmisiones de datos y aprovechan para capturar contraseñas, claves de redes sociales e información financiera.

Asimismo, los delincuentes pueden crear redes falsas utilizando nombres de compañías o establecimientos similares para engañar a las víctimas y robar sus datos.

En conclusión, debes evitar introducir tus datos de acceso a tu banca online y tampoco utilices servicios online en los que debas detallar tu información personal y bancaria para realizar transacciones o comprar en Internet.