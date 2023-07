El SAT podría visitarte de sorpresa para verificar que cumples con el siguiente requisito obligatorio

Con el fin de verificar que los negocios y establecimientos de todo México cumplen con el pago de impuestos por los productos que compran y venden, la Suprema Corte de Justicia ahora permitirá que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda visitarte sin aviso previo.

En caso de contar con un local comercial, el SAT podría visitarte sin previo aviso, esto con el fin de comprobar que el establecimiento se encuentra en orden. Para esto, deberás contar con toda la documentación que solicite el órgano administrativo por medio de sus emisarios, entre los requerimientos existe uno en especial que tiene tintes de obligatorio y en caso de no tenerlo, podría acarrear una multa severa en contra.

En algunos locales comerciales se realiza la mala práctica de negar la factura o expedir facturas con un costo extra, además de ser ilegal esta práctica, se hace para evadir impuestos, por lo que ahora el SAT podrá visitarte de sorpresa para verificar que no cometes esta falta y cumples con el requisito de expedir facturas completamente gratis para los clientes que las soliciten.

Mediante los emisarios identificados, pasarán por los negocios para revisar que como contribuyente, cumples con los requerimientos de la ley fiscal para operar en la compra y venta de productos o servicios. Esto luego de que un contribuyente denunció una visita del fisco sin aviso, que dio origen a esta modificación en la ley.

Lo recomendable, en caso de contar con esta capacidad, es emitir un RFC genérico a nombre del negocio o local en cuestión, con lo que podrás emitir la factura y no caer en omisiones. El trámite se puede completar en las oficinas del SAT de manera presencial o a través del portal en línea de este organismo.

Si descubres que un negocio no cumple con este requisito, puedes reportarlo ante el SAT, mediante una solicitud de conciliación cuando requieras que se te emita la factura, La solicitud por la no emisión de factura es un servicio de conciliación con el que podrás informar al SAT que uno de tus proveedores no te ha entregado la factura por la compra de bienes o servicios.