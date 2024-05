Coppel: Estas son las consecuencias de no pagar por 5 años

Coppel, es una de las tiendas de crédito más reconocidas en México, ofrece a sus clientes la oportunidad de adquirir unaamplia gama de productos a través de cuentas de crédito, tanto en sus sucursales físicas como en línea. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué sucede si un cliente no paga sus deudas acumuladas en Coppel durante cinco años?

De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución mexicana, los deudores no pueden ser encarcelados por deudas civiles, lo que proporciona cierta protección a los clientes. Sin embargo, esto no significa que no haya consecuencias por no saldar las deudas en la tienda.

¿QUÉ CONSECUENCIAS HAY POR NO PAGAR EN COPPEL DURANTE 5 AÑOS?

Generación de Intereses

La deuda acumulada comenzará a generar intereses sobre el saldo vencido de la cuenta, aumentando así el monto total a pagar.

Gestiones de cobro

Se buscará a la persona que debe para solicitar el pago de la deuda, ya sea por teléfono o al domicilio. En algunos casos, la empresa podría ofrecer acuerdos para reducir los intereses si se realiza el pago en una fecha determinada, todo esto documentado por escrito. Por otro lado, podrían visitar el domicilio registrado en el crédito hasta por 10 años.

Registro en el Buró de Crédito

La falta de pago será reportada al Buró de Crédito, lo que afectará negativamente el historial crediticio del deudor, dificultando la obtención de préstamos en el futuro.

¿CÓMO LIMPIAR EL HISTORIAL CREDITICIO DESPUÉS DE SALDAR LA DEUDA?









Aunque parezca complicado, existe un proceso para limpiar el historial crediticio una vez saldada la deuda:

Eliminación de deudas menores

Las deudas menores o iguales aproximadamente de 194.50 pesos, desaparecerán del Buró de Crédito después de un año desde su fecha de vencimiento o de liquidación.

Deudas mayores a 500 pesos

Aquellas deudas que superen los 500 pesos, pero que no lleguen a los 3 mil pesos, serán eliminadas del Buró de Crédito después de dos años desde su fecha de vencimiento o de liquidación.

Eliminación automática

Finalmente, todas las marcas de deudas en el historial crediticio se borrarán automáticamente después de seis años desde la fecha en que fueron reportadas.

No pagar las deudas en Coppel puede tener repercusiones negativas a largo plazo en el historial crediticio del deudor. Sin embargo, una vez que se liquida la deuda, existe un proceso para limpiar el historial y recuperar la salud financiera.